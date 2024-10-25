福特CEO力赞中国电车:亲测小米SU7半年 直言比亚迪是对手

福特汽车首席执行官吉姆·法利近日在"Everything Electric Show"节目中，深入剖析了全球汽车产业格局的重大转变，特别强调了中国新能源汽车产业的崛起。数据显示，2023年中国电动载人汽车出口量达177.3万辆，同比增长67.1%，占汽车出口总量的三分之一。

法利透露，他个人已使用小米SU7电动汽车长达六个月。这款由手机巨头跨界打造的电动车不仅打破了传统科技企业进军汽车领域的壁垒，更以其卓越性能赢得了这位汽车业资深人士的认可。他指出，小米作为一个比传统汽车公司更具影响力的消费品牌，其汽车产品月销量已达1-2万辆，未来半年订单已经售罄。

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在谈到中国汽车产业实力时，法利提供了一组令人瞩目的数据:中国年产汽车3000万辆，占全球总量三分之一，产能更是高达5000万到5800万辆。相比之下，日本年产400-500万辆，仅占全球市场不到5%。他特别指出，中国电动汽车市场规模已经达到欧美的20倍，这得益于十多年前中国在电动化领域的前瞻性布局。

对于中国汽车产业的竞争力，法利坦言福特正面临严峻挑战。他提到，中国汽车制造业的质量已获得全球消费者认可，这促使福特在加利福尼亚建立了专门的团队，以寻求突破性创新方案应对竞争。这支团队采用极端创新的工作方式，甚至连法利本人都无权进入，显示了福特对待中国竞争的郑重态度。

法利特别提到了比亚迪的强大实力，认为这家企业已经超越特斯拉成为全球最大的电动车制造商。他同时也赞赏了中国在增程式电动汽车（E-REV）等细分市场的创新，认为这种能在一箱油行驶1000至1200公里的技术方案很好地解决了充电设施不完善的问题。

这位福特掌门人的坦诚表态，不仅展现了中国新能源汽车产业的蓬勃发展态势，也凸显了全球汽车产业格局正在发生深刻变革。正如他所说，中国汽车产业已经从过去的技术追随者，转变为在电池技术、制造规模等多个领域的全球领导者。

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