新西兰初创公司 Alimetry 融资 1800 万美元，推出可穿戴设备助力胃部疾病诊断

尽管肠胃健康可能不是话题之王，但让我们不得不面对的是，约每十个人中就有一位经常遭受恶心、腹胀或腹痛等胃部症状的困扰。要找出这些胃部不适的真正原因，往往需要借助一些麻烦的侵入性检查。不过，来自新西兰的初创公司 Alimetry 带来了一个令人兴奋的解决方案:一种可穿戴设备，帮助快速诊断功能性胃部问题。

这款非侵入性设备采用灵活的电极阵列，贴在患者的腹部，能够捕捉到肠道产生的电活动。通过云端分析，包括利用人工智能技术从 “消化噪音” 中取有用信号，这些数据便能转化为临床生物标志物，帮助医生更好地诊断病情。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Alimetry 刚刚完成了第二轮系列 A 融资，共筹集了1800万美元，由风险投资公司 GD1领投。值得一提的是，他们在2021年完成的首轮融资也获得了约1000万美元的资金，而公司成立于2019年时还曾进行过种子轮融资。

说到这款设备的工作原理，联合创始人兼首席执行官 Greg O’Grady 博士表示:“它的原理和心脏类似，肠道也依靠自然电流运行，而这些电流的强度非常微弱，约是心脏信号的100倍之弱，因此很难检测。” 他解释道:“人们早就知道这些电活动的存在，但直到现在，才通过高分辨率的方法得以可靠地应用于临床。”

患者在诊所接受设备检测时，会先进行基准记录，随后在佩戴设备的同时吃一顿轻餐，这样就可以捕捉到他们的胃如何运作。整个过程持续数小时，设备取下后，Alimetry 会将分析结果以可下载报告的形式发送给医生，从而支持诊断。

O’Grady 博士表示，设备生成的数据可以帮助医生确定患者的症状分类，以便更好地制定个性化治疗方案。“例如，我们可以独特地判断患者是否存在真正的胃神经肌肉疾病，而且这一切都是非侵入性的，” 他告诉 TechCrunch，这在功能性胃病的诊断上是一次重要的突破。

该设备利用64个电极组成的高密度阵列，以增强对胃部活动的捕捉能力。虽然电极阵列是一次性设备，但另一部分（读取器）可以在每次使用后进行清洁和重复使用。

Alimetry 的商业模式是将硬件设备销售给医院。目前，他们不收取软件或许可费，但未来可能会根据产品的进一步开发和功能添加而改变。

在美国、英国和新西兰的30多家医院进行了多年的测试后，Alimetry 已获得美国食品和药物管理局的四项清关认证，允许其设备作为诊断辅助工具使用。随着产品的不断升级，公司的目标是申请更多的 FDA 认证。

O’Grady 博士表示，这项技术在儿科及结肠相关问题的诊断方面也有潜在应用，但当前产品的主要关注点仍是胃部问题。“这是一种全新的技术类别，我们正在快速开发，” 他补充道，“我们会尽快将新功能申请 FDA 认证并纳入产品中，而我们显然还没有结束。”

他说，最近引入的基于 AI 的数据处理技术显著提升了从胃部噪音中提取有用信号的能力。“我们经过数千次的数据处理，最终利用 AI 进行分析，结果超乎我们的预期，效率显著提升。” 他还提到，AI 版产品将在下个季度向 FDA 申请认证。

虽然 Alimetry 的可穿戴设备为功能性胃部疾病的诊断带来了，但 O’Grady 博士坦言，这非侵入性的 “体表胃部映射” 技术并不能解决所有肠道健康问题。“例如，我们无法检测到微生物群以及可能引起免疫反应的因素。因此，总会有一些患者需要其他检测。”

他补充道:“肠道是一个复杂的系统，但我们知道，在这一功能性群体中，有大量患者是我们能够显著帮助的。”

至于将来能否实现自动诊断，O’Grady 博士认为是有可能的，但这将需要更高风险等级的监管批准。目前，该设备依然属于临床支持范畴，医生仍是关键决策者。

Alimetry 此次的第二轮融资将用于下一阶段的商业化，他们自2022年开始在控制市场推出产品，希望通过让更多医院常规使用其设备来支持神经肌肉性肠道、感官障碍和肠脑障碍的诊断。“我们会逐步扩大我们的医院合作，而不是一次性爆发。我们与医院密切合作，确保报销流程顺利，这需要相当大的努力。” 他表示，自7月以来，针对该设备的 CPT III 代码已获批准，进展良好。

在 Alimetry 看来，美国市场将是公司商业化的主要焦点。到目前为止，他们已经记录了约4000次检测，但该医疗科技公司希望在未来几年内为更多患者提供帮助。

来自伦敦国王学院的胃肠病学教授 Bu’ Hayee 博士在评论这款设备时表示:“可穿戴设备正在改变我们对待各种胃部疾病患者的方式，真的让人难以抑制兴奋之情。”

此外，AGA Ventures（美国胃肠病学会的基金）、Icehouse Ventures 和 Olympus Innovation Ventures 等投资者也参与了 Alimetry 的 A2轮融资。

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