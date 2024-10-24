赵明称iPhone灵动岛概念源于荣耀：苹果在AI时代已经落后

站长之家（ChinaZ.com）10月24日 消息:荣耀CEO赵明在近期的一次讲话中，分享了他对AI时代手机操作系统未来发展的深刻见解。赵明在讨论苹果公司最新产品iPhone16时，坦率地表达了他的观点，认为在当前AI技术的快速发展下，苹果的步伐似乎有些缓慢。

赵明指出，苹果在采用AI技术重构操作系统方面的发展轨迹，实际上与荣耀有着相似之处。他自豪地回顾了荣耀在AI领域的创新历程，特别提到了荣耀7和荣耀8时代的智灵键设计，这一设计为用户提供了一键式AI体验，并首次提出了“灵动胶囊”的概念。

赵明表示，苹果在iPhone16上采用了类似的设计理念，推出了“灵动岛”功能，并增加了一个专门的AI操作按钮。他认为，这不仅是对荣耀早期创新思路的认可，也是对荣耀在AI领域探索的肯定。

尽管对苹果的创新给予了肯定，赵明仍然强调，苹果公司在许多方面都是值得学习的榜样。他同时提醒，中国手机品牌在追求原创技术的道路上可能会面临挑战，但只要能够实现技术突破，就能迅速跟上行业发展的步伐。反之，如果过于谨慎，可能会错失成长的机会，最终导致平庸。赵明鼓励中国手机品牌在AI时代继续大胆创新，抓住行业发展的机遇。

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