高通与谷歌联手!推出支持人工智能的汽车数字驾驶舱

高通技术公司和谷歌近日宣布了一项为期多年的技术合作，旨在推动汽车行业的数字化转型。双方将利用骁龙数字底盘、安卓汽车操作系统和谷歌云的互补技术，打造一个全新的标准化参考平台，用于开发使用生成式人工智能 （Gen AI） 的座舱解决方案。

合作的目标是创建一个支持人工智能的数字驾驶舱开发框架，提供可实时增强的尖端数字驾驶舱体验。该框架将预先集成 Android 汽车操作系统 （AAOS） 软件和服务，利用 Google 生成式 AI 通过 Snapdragon SoC 进行边缘优化，实现可定制、响应迅速的语音用户界面和实时驱动程序更新。

高通汽车、工业和云计算部门总经理纳库尔·杜加尔表示:“我们与谷歌的技术合作旨在推动创新和开发尖端的、支持新一代人工智能的解决方案，这是一个重要的里程碑，为我们带来了新的可能性，同时赋能汽车行业创造安全和数字化先进的体验。”

谷歌工程副总裁 Patrick Brady 表示:“汽车行业正处于重大转型的风口浪尖，而这一转型得益于生成式人工智能、自动驾驶解决方案以及在整个平台生命周期内更新软件功能的能力的进步。我们期待通过此次战略合作，延续与 Qualcomm Technologies 的长期合作关系，继续为软件定义汽车开发创新解决方案，并展示共同创新在推动未来交通运输方面的力量。”

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