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华为nova13价格公布：售价2699元起 全系支持北斗卫星图文消息

2024-10-23 07:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月23日 消息:华为在昨日晚间的发布会上宣布了nova13系列的正式亮相，包括标准版和Pro版两款新机。nova13标准版以其直屏设计和轻薄机身成为nova系列中的最佳直屏手机，而Pro版则以影像功能为亮点，提供了全新的动态臻彩屏和一系列高端摄像头配置。

华为nova13标准版拥有6.7英寸的OLED直屏，分辨率为2412×1084，支持120Hz的刷新率。该机型前置6000万像素摄像头，后置则配备了5000万像素的RYYB超感知镜头和800万像素的超广角微距镜头。手机内置5000mAh电池，并支持100W智能快充Turbo。在设计上，nova13标准版采用了格纹变奏设计，提供了洛登绿、羽砂紫、羽砂白和星耀黑等配色。此外，该机型还升级了卫星通信功能，首次支持发送北斗卫星图文消息，并具备弱信号增强模式、拥塞信号增强技术和AI云增强等通信技术。

在人像拍摄方面，nova13标准版对人像美颜主题进行了专项优化，以满足用户在不同场景下的美颜需求。AI体验方面，该机型支持AI最佳表情功能，能够从连拍中挑选出每个人的最佳表情，并利用AI技术进行修补，合成完美的合影照片。此外，nova13系列还支持AI消除功能和AI扩图功能，后者基于AI构图算法与图像生成式技术，智能填补图像中的空白区域，扩展照片画面范围。

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华为nova13Pro版则采用了6.76英寸的全新动态臻彩屏，分辨率为2776×1224，支持1-120Hz LTPO动态自适应刷新率。前置6000万像素人像追焦5X变焦镜头，后置则配备了5000万像素超光变防抖镜头、800万像素超广角微距镜头和1200万像素3X长焦人像防抖镜头。电池同样为5000mAh，并支持100W智能快充Turbo。nova13Pro的前置镜头支持0.7~5X全焦段变焦，后置主摄支持F1.4-F4.0十档物理可变光圈，并搭载RYYB超感光滤色阵列，感光度提升40%，支持OIS光学防抖。此外，新增的3X长焦人像镜头也支持OIS防抖，提升了手持拍摄或暗光环境下的照片清晰度。

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华为nova13系列搭载了全新的达芬奇人像引擎2.0，全面提升了人像质感。Pro版的智能可变光圈能够自适应各种场景，自动调整以展现最佳效果。AI体验方面，nova13Pro带来了全新升级的AI功能，包括AI修图最佳表情、AI扩图、AI消除和AI智慧抠图等，同时，更智慧的小艺能够快速理解文档、归纳整理摘要、根据文档多轮问答、智能帮写、生成创作文案，以及提供行程规划和美肤建议。

在通信能力上，华为nova13系列首次支持发送北斗卫星图文消息，并具备多种通信增强技术，确保用户通信流畅。

售价方面，华为nova13标准版的256GB、512GB和1TB版本分别为2699元、2999元和3499元;而Pro版的256GB、512GB和1TB版本分别为3699元、3999元和4499元。

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