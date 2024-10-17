​谷歌申请紧急停滞 Epic 诉讼裁决，称影响用户安全

最近，谷歌向美国第九巡回上诉法院提出申请，希望暂停詹姆斯・多纳托法官在 Epic 诉谷歌案中的最新裁决。该裁决将迫使谷歌在 Google Play 中分发第三方应用商店，并且不再要求通过 Google Play 计费来销售应用。现在，这些改变计划于11月1日生效，时间非常紧迫。

谷歌已经向多纳托法官提出了类似的请求，但为了不浪费时间，他们决定直接向上诉法院求助。谷歌在文件中表示，这项裁决 “威胁到 Google Play 为用户提供安全和可靠体验的能力”。这不仅会对谷歌自身造成影响，也会波及到安卓用户、开发者和设备制造商等利益相关者。

谷歌的副总裁 Lee-Anne Mulholland 在向记者发布的情况说明书中提到，这项裁决可能会对已经在安卓生态系统中建立起成功商业模式的众多用户和开发者造成负面后果。谷歌的声明分为五个部分，具体列出了他们的主要反对意见。包括强迫谷歌在 Google Play 中分发第三方应用商店会损害用户的安全与隐私，数以百计的第三方安卓应用商店可能会降低开发者对应用分发的控制，从而将用户置于风险之中。此外，从 Google Play 内链接到外部应用下载也被视为一种潜在的危险。

谷歌表示，取消 Play 计费选项将减少用户所依赖的保护措施和功能，而急于实施这一裁决将增加用户、开发者和设备制造商面临的风险。谷歌在申请文件中指出，法院的裁决源于一个单一竞争对手 Epic Games 的请求，而这种大规模的变更会让超过一亿的美国安卓用户面临新的安全风险，并可能导致谷歌与数十万合作伙伴之间的合同和商业关系发生根本性的改变。

谷歌呼吁法院认真考虑这些可能带来的后果，并请求获得时间来妥善应对这些挑战。

划重点: 🔹谷歌向上诉法院申请暂停 Epic 诉讼裁决，认为将影响用户安全。 🔹裁决要求谷歌分发第三方应用商店，并放弃 Google Play 计费，时间紧迫。 🔹谷歌警告称，这一变化可能导致数以亿计用户面临安全风险。

（举报）