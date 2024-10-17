苹果推出 Business Connect：企业自定义 iPhone 显示方式

苹果宣布推出 Business Connect 工具，允许企业自定义其在 iPhone 上的电子邮件和电话中的显示方式。企业可以添加其品牌名称和徽标，这些名称和徽标将出现在用于电子邮件、电话和支付的 iPhone 应用程序中。

Business Connect 工具于去年首次推出，为企业提供一种在 Apple 地图、信息、钱包、Siri 和其他应用程序中声明列表的方式。每家注册企业都可以确认其信息是否准确，并添加照片或特价等其他详细信息。

来源：苹果

如果苹果推出自己的搜索引擎或 Apple Intelligence 的内部功能，而不是将用户引导至 Google、Yelp 或 Meta 等外部来源，那么收集经过验证的最新企业信息对苹果来说可能很有用。

品牌邮件是一项企业可以立即注册的功能，今年晚些时候将开始向用户推出，这可能会让电子邮件在大量未读邮件中更容易识别。近年来，Gmail 还添加了经过验证的品牌徽标和复选标记，以显示电子邮件是否来自经过验证的来源。

来源:苹果

Apple 的 Business Connect 工具让企业能够跨地图、信息、Siri 和其他应用程序管理他们的列表。 此外，如果公司选择使用“商业来电显示”，Apple 会在 iPhone 的来电屏幕上显示其名称、徽标和部门。当您试图确定给您打电话的随机号码是垃圾电话还是合法公司时，此功能应该会派上用场。该功能将于明年开始推出。

这些功能将有助于企业增强其在 iPhone 上的品牌识别，并改善用户体验。

（举报）