iPad mini7发布：起售价3999元 搭载A17 Pro芯片

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:昨日晚间，苹果官网上架了新款iPad mini7，起售价定为3999元。新款iPad mini7提供了深空灰色、蓝色、紫色和星光色四种颜色选择，并将于10月17日上午9点开始接受预购，正式发售日期定在10月23日。

这款最新平板产品提供了不同的存储容量和网络连接选项，价格也因此有所不同:128GB的Wi-Fi版售价3999元，蜂窝版售价4999元;256GB的Wi-Fi版售价4799元，蜂窝版售价5799元;512GB的Wi-Fi版售价6499元，蜂窝版售价7499元。

iPad mini7搭载了性能强劲的A17Pro芯片，这款六核CPU和五核GPU的处理器在CPU性能上提升了高达30%，图形性能提升了高达25%，甚至支持硬件加速的光线追踪功能，能够流畅运行图形要求高的3A游戏。此外，新款iPad mini7支持Apple Pencil Pro，为用户提供像素级别的精准度和超低延迟的书写体验。

系统方面，iPad mini7预装了iPadOS18，该系统支持文件扫描功能，利用AI技术帮助摄像头识别文稿，并配备原彩闪光灯以提高扫描质量。新款iPad mini7还为Apple智能系统做好了准备，尽管目前尚不支持，但苹果公司表示，一旦在中国大陆推出，先前购买的iPad机型将可以激活并使用此功能。

在工业设计上，iPad mini7采用了100%再生铝金属机身，配备了8.3英寸的Liquid视网膜屏，具有原彩显示、P3广色域和超低反射率，分辨率达到2266x1488。设备后置和前置摄像头均为1200万像素。

苹果还为教育领域的消费者提供了优惠，新款iPad mini支持教育优惠，全版本价格优惠400元，起售价为3599元。这一优惠适用于在读和新录取的高校学生及其家长，以及教师和教职员工。符合条件的消费者需要在支付宝完成学生或教职工身份验证，之后便可在Apple教育商店享受优惠。

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