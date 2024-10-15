​宝可梦开发商Game Freak遭遇重大数据泄露

上周末，宝可梦的开发商 Game Freak 遭遇了一次严重的数据泄露事件，黑客通过未授权的方式入侵了公司的服务器，泄露了大量内部信息。

Game Freak 在一份声明中确认了此次事件，并表示这次泄露是由于第三方在2024年8月对其服务器的非法访问所致。根据该公司提供的信息，泄露的个人数据包括员工的姓名和公司邮箱地址，总共约有2606条记录。

不仅如此，媒体报道称，泄露的资料还包含了许多过去游戏的源代码，以及一些未使用的宝可梦设计和开发过程中被舍弃的内容。此外，网络论坛上的用户们甚至发现了一些未来项目的有限信息，包括一些未公布游戏的代号。

尽管 Game Freak 的声明主要集中在员工信息的泄露上，但其它与宝可梦相关的公司，如任天堂、Creatures Inc. 以及共同拥有的宝可梦公司，并没有直接受到此次数据泄露事件的影响。Game Freak 在声明中提到，服务器在发生泄露后已得到加固，并表示将采取进一步的安全措施来防止类似事件的再次发生。

声明是于2024年10月10日发布的，但据 Polygon 报道，实际上是在10月13日才公开。Game Freak 对给所有相关方带来的巨大不便和担忧表示诚挚的歉意。他们表示，正在单独联系那些确认受影响的员工，对于无法单独联系的离职员工，将通过公告的方式进行通知，并设置热线以处理相关咨询。

随着信息泄露事件的发生，游戏行业内的安全问题再次被提上日程，Game Freak 承诺将继续强化其安全防护措施，以保护员工和公司的敏感数据不再被侵犯。

划重点: 🔒 约2606条员工个人信息被泄露，包括姓名和公司邮箱地址。 🎮 泄露内容涉及过去游戏的源代码和未使用的宝可梦设计。 🛡️ Game Freak 已采取措施加固服务器，并承诺将加强安全防护。

（举报）