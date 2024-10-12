天猫双11将于10月14日晚8点开启：支持微信支付

站长之家（ChinaZ.com）10月12日 消息:天猫平台今日宣布，2024年的天猫双11购物狂欢节将从10月14日晚8点正式拉开序幕。今年的双11将是补贴力度最大、红包数量最多的一届。

消费者只需记住四个关键时间点:10月14日晚8点开始支付定金，10月21日晚8点支付尾款，10月31日晚8点启动第二波促销，以及11月10日晚8点进行最后的狂欢冲刺。

今年的双11，天猫不仅提供了更丰富、面额更大的优惠券，而且下单流程也更加简化。在官方已经提供的85折立减或每满300减50的跨店满减活动上，天猫将额外投入300亿消费券和红包，以增强消费者的购物体验。

对于88VIP会员，天猫还准备了新的大额消费券玩法，并计划在10月14日下午2点提前发放。这些消费券覆盖了美妆、3C数码、家居家电、运动户外和服饰等多个品类，额度更高，券量更多，并且可以与平台官方立减或跨店满减活动以及88VIP大额券叠加使用。

在10月14日活动开启当天，天猫还将有百大直播间同步开播，发放总额达10亿的红包。每个消费者在单个直播间每天最多可领取30个红包，单个红包最高金额可达888元，每人每天最高可领取1500元。

淘宝的百亿补贴也将加码，推出“超级补贴”活动，超过万款大牌商品最低可达2折，并且额外提供750元的大额红包，可与直降价格叠加使用，确保商品价格达到全网最低。

此外，政府的以旧换新补贴首次可以与双11优惠叠加，这意味着在政府提供的20%补贴、天猫品类券和品牌官方立减15%的三重优惠下，家电产品将达到历史最低价格，最低可达6折。

今年天猫双11将首次支持微信支付，使得消费者的下单过程更加便捷。在商品界面上，消费者将看到两个价格:一是折扣前的价格，二是叠加所有优惠后的到手价格。

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