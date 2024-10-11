​抖音封禁 “大蓝” 账号：非法荐股行为遭严打

站长之家(ChinaZ.com) 10月11日 消息:今天晚上，抖音安全中心发布了一则重要公告，宣布对账号 “大蓝” 进行无限期封禁。

这个决定是因为该账号涉嫌进行非法荐股活动，严重违反了相关法律法规。抖音一直致力于维护清朗的社区环境，长期以来都在积极打击各种非法证券活动。

在过去的一个月中，抖音共治理了超过3600个与股市相关的违规账号，以及15000条违规内容。值得注意的是，账号 “大蓝” 在今年9月底到10月初之间，多次发布关于特定股票的涨跌预测，比如 “新手炒股赚钱买哪支股票” 等信息，甚至在评论中直接诱导用户全仓买入某些特定股票。这种行为无疑是对投资者的误导，抖音因此做出了封禁的决定。

除此之外，还有其他账号也因为类似的非法荐股行为被封禁。其中，账号 “股海才子阿名” 等9个账号则因通过私人聊天工具导流荐股而被封;而 “苏苏123” 等7个账号则因发布股票代码的信息被处理。抖音明确表示，针对这些违规行为，将采取包括内容下架、资料重置和账号禁言等措施进行处理。

公告中提到，非法荐股行为是严重的违规行为。根据我国的法律，提供证券投资分析、预测或建议等有偿咨询服务的机构和个人，必须取得中国证监会的许可。无许可的荐股行为都是违法的。抖音对这些行为采取零容忍态度，并重申任何借助直播、视频等形式进行荐股的行为，都会被视为严重违规。

抖音提醒广大用户要对以上行为保持警惕，特别是需要付费的投资咨询和理财服务，要谨慎对待，以免造成财产损失。

划重点: 📉 抖音账号 “大蓝” 因非法荐股行为被无限期封禁，严重违反法律法规。 🚫 在过去一个月，抖音处理了3600个违规账号和15000条违规内容。 ⚠️ 用户需警惕非法荐股行为，尤其是需要付费的投资咨询，谨防被骗。

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