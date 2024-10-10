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互联网档案馆遭遇黑客攻击，3100 万用户信息泄露！

2024-10-10 11:55 · 稿源：站长之家

最近互联网档案馆（Internet Archive）可谓是风波不断。在本周三的晚上，该网站突遭黑客攻击，网页上出现了一个弹出窗口，声称他们的网站已经被黑客入侵。

互联网档案馆的创始人布鲁斯特・卡勒(Brewster Kahle)也证实了这一消息，表示网站通过 JavaScript 库被篡改，信息泄露的情况属实。

黑客，网络攻击，写代码

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这个弹出窗口内容非常惊人，它提到 “你有没有觉得互联网档案馆一直处于灾难性安全漏洞的边缘?这次真的发生了!在 HIBP 上能看到3100万个账户的信息!”HIBP 指的是 “我是否被泄露”（Have I Been Pwned?）这个网站，用户可以在这里查看自己的信息是否在网络攻击中被泄露。HIBP 的运营者特洛伊・亨特(Troy Hunt)也证实，九天前他收到了一个包含3100万封电子邮件地址、昵称、密码更改时间戳以及其他内部数据的文件，并确认这些信息是有效的。

在推特上，HIBP 表示54% 的账户信息早已因为之前的泄露事件而进入了他们的数据库。亨特在社交媒体上详细叙述了整个事件的时间线，从10月6日他就开始联系互联网档案馆，直到他们的网站被黑客攻击并被篡改，事件发生时还同时遭遇了 DDoS 攻击。

之后，虽然关闭了弹出窗口，网站依然加载缓慢，甚至在下午5点30分的时候，网页的其他部分也消失了，只留下 “互联网档案馆服务暂时离线” 的占位消息。档案馆的策展人杰森・斯科特（Jason Scott）在社交媒体上透露，他们正在遭受 DDoS 攻击，并表示攻击者的目的似乎只是为了 “干扰” 而已，并没有任何具体要求。

布鲁斯特・卡勒随后在推特上确认了此次攻击，称已经采取措施来升级安全性，包括禁用被篡改的 JavaScript 库和清理系统。还有一个名为 SN_Blackmeta 的账号声称这次攻击是他们所为，并暗示可能会在明天进行进一步攻击。

划重点:

💔3100万个用户账户信息泄露，包含电子邮件和密码等重要数据。

⚡️ 网站遭遇 DDoS 攻击，访问速度缓慢，部分功能暂时下线。

🔒 互联网档案馆正在采取紧急措施来加强安全，防止未来攻击。

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