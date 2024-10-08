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AI日报：速度快6倍！Flux 1.1 Pro发布；Pika 1.5 “充气”视频火了；腾讯智影上线AI修图神器；视频生成王炸Movie Gen登场

2024-10-08 15:14 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、速度提升六倍!黑森林实验室发布Flux1.1Pro:速度与画质双重升级!

黑森林实验室最新推出的图像生成模型Flux1.1Pro在速度和画质方面取得了巨大突破。这一新模型比前代快六倍，同时图像质量也有显著提升。开发者可以通过BFL API将Flux模型整合到自家应用中，价格合理且性能优越。

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【AiBase提要:】

🌟 Flux1.1Pro速度提升六倍，画质更高。

⚡ 黑森林实验室发布BFL API，开发者可整合Flux模型。

💰 Flux模型价格合理，每张图像仅需0.04美元。

详情链接:https://docs.bfl.ml/

2、Meta发布Movie Gen:AI视频生成模型

Meta近日发布了Movie Gen，一款元宇宙版Sora的AI视频生成模型，可一键创作高质量视频、配音、编辑剪辑，甚至将个人照片变成个性化视频。该模型的强大功能和先进架构引发了业界广泛关注。

【AiBase提要:】

📽️ Movie Gen Video拥有300亿参数的Transformer模型，可生成1080P分辨率、16秒长、每秒16帧的高清视频。

🔊 Movie Gen Audio拥有130亿参数，能为视频生成48kHz的高质量配音和音乐，实现长达数分钟的连贯音频制作。

🌟 Movie Gen展现了惊人的多样性和灵活性，用户可以通过简单文本输入生成定制视频、编辑视频风格和内容，以及上传个人照片生成独特的个性化视频。

详情链接:https://x.com/AIatMeta/status/1842188252541043075

3、Pika1.5“充气”视频社交网络疯传!AI视频这是要上天!

最近，Pika1.5推出的AI视频模型在社交网络引发病毒式传播，用户可以轻松制作有趣的视觉效果视频，如物体压扁、融化、膨胀等。这一创新产品让普通用户也能享受专业级的视频创作工具，展现出电影级的画质和运镜技术。Pika团队以平民化的设计思路，致力于让每个人都能轻松创造个性化的特效视频，为AI视频技术的发展奠定坚实基础。

【AiBase提要:】

🎈 Pika1.5推出的AI视频模型引发病毒式传播，用户可制作有趣的视觉效果视频

🎂 Pikaffects特效功能让用户实现物体膨胀、融化、爆炸等超现实效果，甚至将物品变成蛋糕

🎥 Pika1.5在图生视频和文生视频上实现质的飞跃，展现电影级的画质和运镜技术提升

详情链接:https://top.aibase.com/tool/pika

4、限时免费!腾讯智影上线「AI网感帮修」功能

腾讯智影推出了名为“AI网感帮修”的新功能，旨在简化修图流程，提高效率。用户可以通过上传照片让AI自动进行美化和优化，满足潮流感和个性化追求。智影的AI网感帮修功能不仅一键修出符合网络热点的时尚美图，还能个性化调整。提供限时免费体验，用户可轻松体验这一新功能。

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【AiBase提要:】

🌟 通过AI网感帮修功能，用户可以一键修出符合网络热点的时尚美图。

🚀 智影的AI功能可以根据用户喜好和流行趋势进行个性化调整。

💡 使用智影的AI网感帮修功能非常简单，只需三步即可完成修图。

5、苹果推出新 AI 模型 Depth Pro:0.3秒超快速生成3D深度图

苹果最新推出的 AI 模型 Depth Pro 在深度估计领域取得重大突破，能快速生成高分辨率的3D深度图，无需相机元数据。该模型工作速度快，能捕捉微小细节，提供绝对深度估计，且开源共享。

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【AiBase提要:】

🌟 高效深度估计: Depth Pro 能在0.3秒内生成高分辨率的3D深度图，速度极快。

🚀 绝对深度能力: 提供相对位置同时准确给出实际距离，适用于多种应用场景。

💡 开源共享: 苹果将 Depth Pro 开源，鼓励开发者探索其在不同领域的应用潜力。

详情链接:https://github.com/apple/ml-depth-pro

6、Hugging Face 推出新工具，开发者几分钟内使用 OpenAI 构建 AI 网页应用

作为开发者，我认为Hugging Face推出的新工具“OpenAI-Gradio”是一项革命性的举措，极大地简化了构建AI网页应用的流程。这个工具让开发者可以在几分钟内启动AI应用，无需庞大团队和复杂的技术基础。对于企业而言，这意味着能够快速推出AI项目，提升创新能力，加速技术转化。

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【AiBase提要:】

🌟 Hugging Face 推出 “OpenAI-Gradio” 工具，让开发者快速构建 AI 网页应用。

🚀 只需几行代码，开发者即可连接 OpenAI 的 GPT-4-turbo 模型，简化了开发流程。

💡 企业无需庞大团队，即可在短时间内推出 AI 项目，提升创新能力。

详情链接:https://github.com/gradio-app/openai-gradio

7、谷歌推出 Gemini Nano 轻量 AI 模型，适用于性能较低的安卓设备

谷歌公司最新推出的Gemini Nano轻量AI模型为安卓设备带来了新的AI应用可能。该模型保障隐私、无需联网和无需订阅，能在设备端完成推理过程，确保用户数据安全。开发者可以通过AI Edge SDK将其整合到应用中，为性能较低的设备提供更多AI选择。Gemini Nano2模型规模扩大但质量提升，表现出色，可媲美更大型模型。

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【AiBase提要:】

🔒 Gemini Nano模型保障隐私、无需联网和订阅，推理过程在设备端完成，确保用户数据安全。

💡 Gemini Nano2模型适用于多种应用场景，如消息智能回复、文本改写、文章校对和总结内容。

⚙️ 谷歌的举措为安卓开发者提供更多选择和灵活性，在性能有限设备上构建出色的AI应用。

8、OpenAI推出Canvas:ChatGPT协作写作编程的革命性工具

OpenAI推出的Canvas工具为用户带来了前所未有的便利，不仅让与ChatGPT的协作更加流畅，还为写作和编程提供了强大支持。Canvas的实时协作功能、智能辅助写作和编程、以及高度智能的模型，使其成为程序员和作者的得力助手。

【AiBase提要:】

🚀 Canvas的实时协作功能让用户与ChatGPT即时互动，共同编辑和优化内容，支持文本改进、语言调整和代码转换。

💡 Canvas的智能辅助提供建议如改进文章结构、调整文本长度，帮助作者适应不同目标读者群，大幅提高写作质量。

💻 Canvas支持代码实时变化展示、代码审查、错误修复，以及不同编程语言间的转换，简化开发过程。

详情链接:https://openai.com/index/introducing-canvas/

9、AI自动写代码还自动部署!Bolt.new让零基础小白也能轻松开发产品

Bolt.new是一个结合人工智能和WebContainers技术的开发平台，旨在降低全栈开发复杂性，让开发者专注于创意实现。通过浏览器完成从代码编写到应用部署的全过程，简洁明了的工作流程让开发更高效。AI驱动的自动错误检测和修复机制简化了调试过程，提升开发体验。Bolt.new免费开放给所有用户，支持与数据库工具集成，应用范围广泛，WebContainers技术带来安全性和灵活性。

【AiBase提要:】

⚙️ Bolt.new结合人工智能和WebContainers技术，降低全栈开发复杂性，让开发者专注于创意实现。

🚀 浏览器完成从代码编写到应用部署的全过程，简洁明了的工作流程提升开发效率。

🔍 AI驱动的自动错误检测和修复机制简化调试过程，免费开放给所有用户，支持数据库工具集成，应用范围广泛。

详情链接:https://github.com/stackblitz/bolt.new

10、新算法问世!AI 系统能耗或降低高达95%

BitEnergy AI 的研究团队开发出 L-Mul 算法，可将人工智能系统能耗降低95%。这一创新有望推动 AI 技术发展，为环保和节能提供新希望。

【AiBase提要:】

🌱 L-Mul 算法能降低AI系统能耗95%。

🔍 L-Mul 在多任务中表现出色，尤其在现代语言模型的注意力机制中应用效果显著。

🚀 BitEnergy AI 计划将 L-Mul 算法实施到硬件层面，并开发编程接口优化AI模型。

11、新研究揭示小型 AI 语言模型在推理能力上的重大缺陷

最近的研究发现，小型和便宜的 AI 语言模型在解决复杂数学问题时存在显著不足，逻辑差距高达12倍。现有评估方法可能高估了它们的能力，需要重新审视发展策略。研究提供了对 AI 系统局限性的深入见解。

【AiBase提要:】

📉 小型 AI 模型在解决链式数学问题时表现不佳，逻辑差距高达12倍。

🧮 专门设计的小型模型在基础数学问题上的正确率低于60%。

🔍 现有评估方法可能高估了小型模型的能力，需要重新审视其发展策略。

12、Gartner:到2027年，80% 的软件开发者需接受 AI 培训

根据最新发布的研究，到2027年，80%的软件开发者需要接受有关生成式人工智能（AI）的额外培训。文章指出随着AI技术的发展，企业将更需要专门的AI工程师来构建AI驱动的应用程序。Gartner强调人工的专业知识和创造力仍然是实现复杂和创新软件解决方案的关键。

【AiBase提要:】

🌟 到2027年，80%的软件开发者需接受生成式AI培训，以跟上技术发展步伐。

🤖 生成式AI将经历三个阶段:短期适度提升，中期更多自动化，长期需求AI工程师。

💼 企业需投资AI平台与培训，尽管AI日益重要，人类专业知识仍然必不可少。

13、5.7万亿个优质tokens的诞生:大语言模型训练的 “神秘宝藏” TxT360

在AI的世界里，数据就像是金矿，越丰富越闪亮。LLM360推出的数据集TxT360是一座“数据界的百宝箱”，规模超大、质量超高，通过去重技术和数据权重调整配方，确保数据独一无二且灵活可控。训练效果优于现有数据集，表现出超强的学习能力。

【AiBase提要:】

⚙️ TxT360是规模超大、质量超高的数据集，收录了来自各行各业的高质量文本数据，汇聚了5.7万亿个优质tokens。

🔍 TxT360通过去重技术和数据权重调整配方，解决了数据冗余和信息重复问题，确保数据独一无二且灵活可控。

📈 TxT360的训练效果优于现有数据集，表现出超强的学习能力，特别在MMLU和NQ领域显示出优势。

详情链接:https://huggingface.co/spaces/LLM360/TxT360

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