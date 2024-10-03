谷歌 Chromebook 推出专属 Google AI 的新按钮

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 3 日消息：Google 宣布推出两款新的 Chromebook——三星的 Galaxy Chromebook Plus 和联想的 Chromebook Duet 11，并引入了一个全新的按钮。这个按钮被称为「Quick Insert（快速插入）」，旨在为用户提供快速访问 Google 最新 AI 功能的途径。

根据 ChromeOS 产品、工程和用户体验副总裁 John Maletis 的说法，新的 Quick Insert 按钮将取代部分 Chromebook 上的搜索/启动按钮，首先会出现在 Galaxy Chromebook Plus 上。Quick Insert 是一个汇集多项新 AI 功能的工具：按下它后，一个菜单会弹出，提供诸如「帮助我写作」等功能，可以帮助撰写备忘录、电子邮件，未来还将支持 AI 图像生成。

该按钮还可帮助用户更快地访问信息。它可以调出最近访问过的网站列表，方便插入链接；还可以搜索 Google Drive 中的照片、视频、文档和电子表格，或找到你喜欢的 GIF 和表情符号。微软早些时候也进行了类似的改动，在某些笔记本电脑上添加了专用的副驾驶键，以便快速访问 Windows 的 AI 功能。

Quick Insert 是 Google 最近推出的一系列 AI 功能中的一部分，首批应用于 Chromebook Plus 高端系列。这些功能包括「帮助我阅读」，可总结你正在阅读的内容；实时翻译功能，可为超过 100 种语言生成实时翻译字幕；以及录音机应用程序，能够为讲座、采访或对话生成转录。在演示过程中可以看到录音机应用的运行效果，并向展示者询问了一些有关该服务的问题。演示显示该应用准确显示了说话人的话语，并识别出了不同的讲话者。

Welcome Recap 将向所有 Chromebook 推出，可能是此次更新中最有趣的功能之一。系统重新启动时，它将概述你退出前所做的内容。Welcome Recap 跨设备运行，并提供提示，例如「你下一个视频通话的提醒、快速访问最近打开的文件，或点击建议完成之前在 Android 或 iOS 手机上开始的文章」。如果你习惯于积攒多个标签页，这个功能会非常实用。

三星的 Galaxy Chromebook Plus 是首款展示这些新功能的设备。笔记本电脑的灰蓝色全铝外壳十分吸引眼球。它的重量为 2.58 磅，厚度仅为 0.46 英寸，是两家公司迄今为止推出的最轻最薄的 Chromebook。

Chromebook Plus 配备了一块 15.6 英寸的 OLED 显示屏，视觉效果非常出色。此外，它还搭载了一个不错的键盘，甚至包括全尺寸的数字键盘。不过，如果你在寻找高性能的机器，这款设备可能并不适合你。Chromebook Plus 使用的是英特尔 Core i3 100U Raptor Lake Refresh 处理器，配备 8GB 内存和 256GB 内置存储。电池续航时间估计为 13 小时左右。

虽然联想的 Chromebook Duet 11 没有 Quick Insert 按钮，但它仍然可以访问所有新的 ChromeOS 功能。作为 2020 年推出的热门可拆卸设备的更新版本，2024 年的新版保持了前代机型的便携性和多功能性，同时更新了内部硬件。在不使用笔记本模式时，磁性键盘可以拆卸，Duet 11 可以作为平板电脑使用。你还可以将后盖折叠，用作支架，竖直或水平放置设备。

联想特别强调这款 10.9 英寸、1920 x 1200 分辨率触摸屏的高级手掌识别功能。这是使用捆绑附带的 USI Pen 2 的绝佳方式。手写笔通过磁力吸附在机身后方。

该设备搭载了 MediaTek Kompanio 838 处理器，配备 8GB 内存和 128GB 内置存储，适合做笔记以及其他轻量级的生产力和多媒体任务。它配备了两个摄像头：后置 8MP 和前置 5MP 摄像头。联想声称这款可拆卸设备的电池续航时间可达 12 小时。该机型还推出了教育版，为平板部分加装了一个耐用的保护套，以防止意外跌落。

两款笔记本电脑将于本月上市。Duet 11 的起售价为 340 美元，而更高端的 Galaxy Chromebook Plus 起售价为 699 美元。

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