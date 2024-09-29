WordPress.org 解除 WP Engine 封锁，暂时缓解安全风险

WordPress.org 本周早些时候对托管服务提供商 WP Engine 实施了封锁，目前已解除禁令，有效期至10月1日。封锁导致多个网站无法更新其插件和主题，从而使其面临潜在的安全风险。

WordPress 联合创始人马特·穆伦维格与 WP Engine 争执了一周多，他将责任归咎于 WP Engine 的私募股权投资者银湖资本。穆伦维格表示，WP Engine 的客户对无法更新其网站感到沮丧，这是由于 Silver Lake 的商业决策所导致的。

穆伦维格还表示，WP Engine 非常清楚，如果他们选择无视解决分歧并达成商业许可协议的努力，可能会取消访问权限。他还指出，WP Engine 将这种风险直接转嫁给了其客户。

在过去一周，穆伦维格 称 WP Engine 是“WordPress 的癌症”，并指责他们对 WordPress 生态系统的贡献不足。WP Engine 向 Automattic 发出了一封停止侵权信，要求他们撤回这些评论。作为回应，Automattic 也向 WP Engine 发出了停止侵权信，指控他们侵犯商标权。

这场斗争影响了更大的生态系统，因为 WordPress 技术是开源且免费的，它为互联网的很大一部分提供支持——约40% 的网站。网站可以托管自己的 WordPress 实例，也可以使用 Automattic 或 WP Engine 等提供商提供即插即用的解决方案。

过去几天，穆伦维格表示，他的斗争针对的是 WP Engine，主要是商标问题。然而，整个 WordPress 社区都不确定如何在他们的服务中使用 WordPress，以及 Automattic 或穆伦维格是否也会对他们进行攻击。

拥有 WordPress 商标的 WordPress 基金会于7月 申请了两个新商标 “Managed WordPress”和“Hosted WordPress”。开发人员和提供商担心，如果这些商标获得批准，可能会被用来对付他们。

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