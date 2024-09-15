蔚来换电服务调整：收费方式由一口价改为按度计费

蔚来汽车官方宣布了一项重大的变化，针对换电服务的收费模式进行调整。原来的 “一口价” 模式将于2024年9月24日正式变更为 “按度收费” 模式。

这一决定旨在更好地满足用户需求，让车主在享受换电服务时感到更加透明和合理。

那么，具体的收费调整是怎样的呢?

原先的收费模式是，单次换电费用=固定服务费（30/50元） 度电电费*换得电量

现在，新的收费模式:单次换电费用=（电费 服务费）*换得电量

值得注意的是，如果用户换得的电量没有达到最低标准（20度），系统将会按照这个最低换得电量来收取对应的服务费，而电费则还是按照实际换得的电量计算。

此外，蔚来也透露，不同换电站的度电服务费可能会有所不同，甚至在一天内的不同时间段也会出现价格变化。

为了帮助用户更好地适应这一变化，蔚来正在计划对 NIOApp 进行更新，以支持用户按费用筛选周边的换电站，同时优化相关收费显示。

换电服务费的这一调整，对于蔚来的车主来说，无疑是一个好消息。车主们不再担心换电时服务费的成本问题，也不会再感到换电服务费因为电量不足而浪费的无奈。

划重点: 🌟 蔚来换电服务将于2024年9月24日起由 “一口价” 调整为 “按度收费” 模式。 🔋 新模式根据实际换得的电量收费，用户可按电量支付费用。 📱 NIOApp 将进行更新，帮助用户更好地筛周边换电站和查看收费情况。

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