周鸿祎分享2024年大模型发展趋势的十大预测：将出现杀手级应用

划重点:

1. 🌐 大模型将成为数字系统标配，无处不在，开创全新的产业格局。 2. 🚀 开源大模型将爆发，催生“小模型”涌现，覆盖更多终端应用。 3. 💡 大模型助力产业升级，企业级市场崛起，Agent智能体成为超级生产力工具。

站长之家（ChinaZ.com）1月6日 消息:日前，三六零（360）创始人周鸿祎在“2023年风马牛年终秀”上分享了对2024年大模型发展趋势的十大预测，呼吁企业全面投入AI，树立“AI信仰”。

周鸿祎认为，未来的创新机会将主要集中在大模型领域，因此提出了对大模型发展趋势的十大预测。

周鸿祎对大模型的十大预测包括:

大模型成为数字系统标配，无处不在;

开源大模型迎来爆发;

“小模型”涌现，运行在更多终端;产业层面;

大模型企业级市场将崛起，向深度化、产业化、垂直化方向发展;

技术发展和应用层面，Agent智能体将激发大模型潜能，成为超级生产力工具;

同时，2024年将成为大模型应用场景之年，“杀手级”应用出现;

多模态成为大模型标配;

文生图、文生视频等AIGC功能突破性增长;

具身智能赋能人形机器人产业蓬勃发展;

大模型将推动基础科学取得突破。

在与国外同行交流的心得中，周鸿祎分享了美国产业界已经All in AI的现状，强调通过AI创新寻找增量市场的重要性。他表示自己是坚定的发展派，认为大模型已经开启新一轮工业革命，不发展将是最大的不安全因素。

周鸿祎呼吁更多企业建立“AI信仰”，全面投入AI创新。他强调创新不仅仅是发明新东西，也包括用新方法重塑“老业务”，并以微软等公司为例，成功地通过大模型重塑产品和业务流程。因此，他建议企业将“含AI量”纳入业务考核指标，以更全面的视角评估业务部门在AI上的资源投入、人才浓度、产品转化效率以及员工对AI开源项目和产品的熟悉程度等方面的表现。这一举措有望推动企业更好地适应未来的AI发展趋势。

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