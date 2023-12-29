SOLAR10.7B大模型屠榜HuggingFace 创新性拼接两个羊驼，高效集成

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:深度学习领域的新技术近日在HuggingFace的大模型排行榜中崭露头角，由Upstage AI提出的深度扩展方法（DUS）在SOLAR10.7B大模型上取得了令人瞩目的成绩。该技术通过创新性地拼接两个7B羊驼，并采用DUS方法删除中间层次，使得新模型不仅超越了传统扩展方法如MoE，还能与基础大模型相同的基础设施高效集成。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2312.15166.pdf

在技术实现方面，DUS技术通过巧妙选择Mistral7B作为底材，实现了对原版和MoE版的超越。团队深入权衡性能与模型尺寸，在拼接方式上选择性删除层次，经过继续预训练，模型性能得以迅速恢复。对齐的Instruct版本也在技术实践中取得了显著的进展。

为保障数据安全，团队回应了网友对测试数据泄露的质疑，提供了数据污染测试结果，并显示出低水平的可能性。而SOLAR10.7B基础模型和微调模型以Apache2.0协议开源，得到了科研社区的广泛关注。

在用户反馈方面，试用者对该技术在从JSON格式数据中提取数据的表现表示满意。这一实际应用的反馈证明了该技术在处理实际数据时的优越性。

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