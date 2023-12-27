Pika 1.0 文生视频人工智能平台向所有人开放，如何使用该平台？

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 27 日消息:随着人工智能继续渗透到创意领域，创造价值，也引起了许多人的关注，成立六个月的 Pika Labs日前宣布其文本到视频人工智能平台 Pika 1.0 现已可供所有人使用。使用户能够从简单的文本提示生成和编辑各种风格的视频，如 3D 动画、动漫或电影风格。

图片来自Pika

在 Pika Labs 决定推出这一工具之际，AI 视频领域的其他参与者，包括 Stability AI 和 Runway，都争相推出各自的产品，以便企业和个人轻松创建视频内容。Stability 最近刚刚在其开发者平台上推出了图像到视频的产品。

对 Pika 1.0 有什么期待？

Pika 1.0 于上个月发布，具有易于使用的对话式界面（类似于 ChatGPT），用户可以在其中输入他们想象中的视频内容。一旦输入提示，底层模型将生成结果。

Pika 表示，该模型可以生成广泛的内容，包括 3D 动画、现场动作剪辑和电影视频，以及使用简单文本提示修改移动对象（如马或衣服）。

在测试该平台时，它确实在大约一分钟左右产生了这些结果，但在许多情况下输出不一致。由文本提示生成的 3 秒视频片段有时模糊或不合适，主题被变形或失焦。然而，有些结果非常准确，包括这个戴着圣诞帽的罗特威尔犬。

随着工具普及和 Pika 更新模型，我们期望这些差距会得到解决。然而，在目前，我们喜欢 Pika 1.0 提供的广泛定制选项。在从文本生成视频时，该工具提供了一系列选项，包括调整每秒帧数（8 至 24 之间）和剪辑的宽高比。用户甚至可以调整运动元素，包括相机平移、倾斜、缩放和运动强度。

此外，当视频片段生成后，用户可以进一步微调。该模型提供了重新生成相同提示、输入新提示或编辑所生成内容的选项。编辑功能允许您修改剪辑的特定区域（使用新对象和道具），并将画布扩展到不同的宽高比。它还可以在生成的剪辑中添加四秒钟或提升其质量。

工具的编辑智能由模型的图像到视频和视频到视频功能提供。如有需要，用户甚至可以上传自己的照片/视频，利用这些功能使其栩栩如生。想象一下能够将静态的模因转换为电影剪辑。

如何开始使用 Pika 1.0？

要开始在 Pika 上生成视频，用户需要通过谷歌或 Discord 在公司的专用网络平台上注册。创建账户后，公司会将用户列入等候名单。然而，等待时间并不长。

在报名几分钟后，Pika Labs 就发送了一封电子邮件，确认可以完全访问 Pika 1.0。

公司在电子邮件中指出：「开始使用它来按需创建视频。无限访问仍然是免费的，所以尽情使用吧。」用户可以启动平台并开始描述他们的故事，以多种风格生成视频内容。

「我们知道制作高质量内容是困难且昂贵的，我们创建了 Pika，让每个人，从家庭用户到电影专业人士，都有工具将高质量视频变为现实。我们的愿景是让每个人都能成为自己故事的导演，并激发我们所有人的创造力，」公司首席执行官 Demi Guo 上个月在一份声明中表示。

AI 视频领域的竞争日益激烈

到目前为止，Pika 已经筹集了 5500 万美元的资金，估值近 2 亿美元。然而，该公司在 AI 视频领域并不孤单。它与 Adobe、Runway 和 Stability AI 等知名且资金充足的玩家竞争。

Stability 最近在其 AI 平台上为开发者添加了 Stable Video Diffusion 模型；Runway 已被用于为模因添加动态，带动病毒性传播；Adobe 正在尝试为其 Creative Cloud 产品增加视频升级和对象编辑等功能。据报道，它还收购了 Rephrase AI 以提升其视频生成游戏。

查看更多Pika 介绍：

https://top.aibase.com/tool/pika

（举报）