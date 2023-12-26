董宇辉新账号与辉同行上线 此前个人工作室已成立

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:董宇辉新账号“与辉同行”正式上线，并获平台认证，认证信息为“与辉同行（北京）科技有限公司”。账号介绍为:这是真的，与辉同行。
目前该账号仅发布了一条图文内容。
此前，与辉同行（北京）科技有限公司成立，法定代表人董宇辉。注册资本1000万元，经营范围包含鲜肉零售、网络文化经营、演出经纪等。
该公司注册地址与东方甄选关联公司东方优选（北京）科技有限公司为同一栋楼。
俞敏洪表示，董宇辉个人工作室的收益都会计入到东方甄选。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:董宇辉新账号“与辉同行”正式上线，并获平台认证，认证信息为“与辉同行（北京）科技有限公司”。账号介绍为:这是真的，与辉同行。
目前该账号仅发布了一条图文内容。
此前，与辉同行（北京）科技有限公司成立，法定代表人董宇辉。注册资本1000万元，经营范围包含鲜肉零售、网络文化经营、演出经纪等。
该公司注册地址与东方甄选关联公司东方优选（北京）科技有限公司为同一栋楼。
俞敏洪表示，董宇辉个人工作室的收益都会计入到东方甄选。
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企查查APP显示，近日，与辉同行科技有限公司成立，法定代表人董宇辉。注册资本1000万元，经营范围包含鲜肉零售、网络文化经营、演出经纪等。俞敏洪表示董宇辉将成立个人工作室，工作室产生的收益都会计入到东方甄选。
快科技12月23日消息，据企查查消息，与辉同行（北京）科技有限公司于12月22日成立，法定代表人为董宇辉。该公司经营范围含新鲜水果零售、新鲜蔬菜零售、出版物零售、广播电视节目制作经营、网络文化经营、食品销售、旅游业务等。值得一提的是，该公司注册地址与东方甄选关联公司东方优选（北京）科技有限公司位于同一幢楼，均为北京市平谷区林荫北街13号1幢。此前
董宇辉新账号与辉同行”获平台认证，认证信息为与辉同行科技有限公司”，账号介绍为：这是真的，宇辉同行。目前该账号发布了三条图文内容，点赞量超20万，截止发稿，粉丝数为46.8万，但涨粉速度异常迅猛，5分钟就增加1万粉丝。独立工作室会坚持卖农产品，同时他也有更多自由做想做的事，除了日常直播以外，他会腾出更多时间去采访作家、推荐书籍，看一看全国各地的风景名胜。
董宇辉个人新账号“与辉同行”正式上线，并迅速吸引了大量粉丝关注。该账号粉丝数已破百万。这一举措不仅有助于提升东方甄选的业绩，也为董宇辉个人的事业发展提供了更广阔的空间。
在12月18日晚的东方甄选直播间中，新晋“合伙人”和“副总裁”董宇辉与俞敏洪首次同框直播。他们经历了“小作文”风波和孙东旭免去CEO职务的事件。董宇辉表示，新账号创建需要时间至少要到1个月后，他也不希望在现在这种情况下太快创办新账号。
董宇辉的独立IP账号“与辉同行”在抖音平台正式上线。该账号在截稿前已经吸引了超过158.8万的粉丝关注。工作室产生的收益将会计入东方甄选，既保证了东方甄选的利益，也确保了董宇辉个人能力的最大发挥和自由度。
董宇辉抖音新账号“与辉同行”正式开通，已获平台官方认证，企业认证为与辉同行科技有限公司。该账号粉丝数量已达近百万。值得一提的是，近日，多个“与辉同行”同名企业成立，包括与辉同行科技有限公司、与辉同行科技有限公司等，与新东方并无股权关联。
快科技12月27日消息，董宇辉新账号与辉同行”日前获平台认证，认证信息为与辉同行（北京）科技有限公司”。目前该账号发布了三条图文内容，点赞量超40万，截止发稿，粉丝数为116.8万，一天涨粉量超百万。据悉，与辉同行（北京）科技有限公司与12月22日成立，法定代表人为董宇辉。经营范围含新鲜水果零售、新鲜蔬菜零售、出版物零售、广播电视节目制作经营、网络文�
俞敏洪近日回应了董宇辉在北京买房的事情，确认是他借钱给董宇辉。在谈到这一事件时，俞敏洪表示:“宇辉在生活中需要一笔钱，当时公司确实不管从什么方面来说，都没有办法马上给他这笔费用。该公司的经营范围广泛，包括新鲜水果零售、新鲜蔬菜零售、出版物零售、广播电视节目制作经营、网络文化经营、食品销售以及旅游业务等。
快科技12月16日消息，今晚7:10，俞敏洪与董宇辉一起亮相抖音直播间，这是东方甄选小作文”事件发酵以来，董宇辉首次公开直播。在直播间里，俞敏洪表示，孙东旭被免去东方甄选CEO职务，跟董宇辉没有任何关系。俞敏洪指出，公司的CEO应该是很好的把事情处理好，而不是火上浇油，小孙（孙东旭）用了非常不恰当的态度、非常不恰当的语言，另外小孙还把董宇辉的个人薪酬
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