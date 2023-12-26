董宇辉新账号与辉同行上线 此前个人工作室已成立

快科技12月16日消息，今晚7:10，俞敏洪与董宇辉一起亮相抖音直播间，这是东方甄选小作文”事件发酵以来，董宇辉首次公开直播。在直播间里，俞敏洪表示，孙东旭被免去东方甄选CEO职务，跟董宇辉没有任何关系。俞敏洪指出，公司的CEO应该是很好的把事情处理好，而不是火上浇油，小孙（孙东旭）用了非常不恰当的态度、非常不恰当的语言，另外小孙还把董宇辉的个人薪酬