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董宇辉“与辉同行”个人工作室成立

2023-12-23 15:11 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月23日 消息:企查查APP显示，近日，与辉同行（北京）科技有限公司成立，法定代表人董宇辉。注册资本1000万元，经营范围包含鲜肉零售、网络文化经营、演出经纪等。

该公司注册地址与东方甄选关联公司东方优选（北京）科技有限公司为同一栋楼。

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此前，俞敏洪表示董宇辉将成立个人工作室，工作室产生的收益都会计入到东方甄选。

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