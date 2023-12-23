董宇辉“与辉同行”个人工作室成立

站长之家（ChinaZ.com）12月23日 消息:企查查APP显示，近日，与辉同行（北京）科技有限公司成立，法定代表人董宇辉。注册资本1000万元，经营范围包含鲜肉零售、网络文化经营、演出经纪等。
该公司注册地址与东方甄选关联公司东方优选（北京）科技有限公司为同一栋楼。
此前，俞敏洪表示董宇辉将成立个人工作室，工作室产生的收益都会计入到东方甄选。
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站长之家（ChinaZ.com）12月23日 消息:企查查APP显示，近日，与辉同行（北京）科技有限公司成立，法定代表人董宇辉。注册资本1000万元，经营范围包含鲜肉零售、网络文化经营、演出经纪等。
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此前，俞敏洪表示董宇辉将成立个人工作室，工作室产生的收益都会计入到东方甄选。
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快科技12月23日消息，据企查查消息，与辉同行（北京）科技有限公司于12月22日成立，法定代表人为董宇辉。该公司经营范围含新鲜水果零售、新鲜蔬菜零售、出版物零售、广播电视节目制作经营、网络文化经营、食品销售、旅游业务等。值得一提的是，该公司注册地址与东方甄选关联公司东方优选（北京）科技有限公司位于同一幢楼，均为北京市平谷区林荫北街13号1幢。此前
在12月18日晚的东方甄选直播间中，新晋“合伙人”和“副总裁”董宇辉与俞敏洪首次同框直播。他们经历了“小作文”风波和孙东旭免去CEO职务的事件。董宇辉表示，新账号创建需要时间至少要到1个月后，他也不希望在现在这种情况下太快创办新账号。
俞敏洪近日回应了董宇辉在北京买房的事情，确认是他借钱给董宇辉。在谈到这一事件时，俞敏洪表示:“宇辉在生活中需要一笔钱，当时公司确实不管从什么方面来说，都没有办法马上给他这笔费用。该公司的经营范围广泛，包括新鲜水果零售、新鲜蔬菜零售、出版物零售、广播电视节目制作经营、网络文化经营、食品销售以及旅游业务等。
快科技12月16日消息，今晚7:10，俞敏洪与董宇辉一起亮相抖音直播间，这是东方甄选小作文”事件发酵以来，董宇辉首次公开直播。在直播间里，俞敏洪表示，孙东旭被免去东方甄选CEO职务，跟董宇辉没有任何关系。俞敏洪指出，公司的CEO应该是很好的把事情处理好，而不是火上浇油，小孙（孙东旭）用了非常不恰当的态度、非常不恰当的语言，另外小孙还把董宇辉的个人薪酬
随着东方甄选小作文”事件的持续发酵，李国庆发视频喊话俞敏洪：老俞，你要保护好董宇辉，你要是保护不好，我可要下手了。李国庆表示，办事技巧有问题，孙东旭虽然年轻气盛，但是不能打压董宇辉，要让他光芒四射，带动其他主播。董宇辉表示，自己更愿意坚持心里的坚守，我自诩读书人，世界不缺我一个卖货的，不想借此机会成为带货主播，这不是我的本意。
董宇辉在清华大学全英文演讲，分享励志的英语学习经历。董宇辉坦言，自己是经历了长途跋涉，才终于站在了这里，人生没有捷径。在直播间中，董宇辉用不紧不慢的语速，营造了一个知识课堂、一个诗歌分享沙龙，经常是一番长论，直播间有人评论一时不知道该记笔记还是该下单”。
一场“守护”董宇辉的行为艺术正在互联网上上演。“董宇辉山西丈母娘报道”“安徽丈母娘入场”“宇辉的丈母娘来了”。高途佳品们能否承接得住这波富贵尚难预料，不过显然，东方甄选正在过难关。
企查查APP显示，近日，与辉同行科技有限公司成立，注册资本1000万元，董宇辉为法定代表人、执行董事、经理，俞敏洪担任监事，公司经营范围包括日用品批发、互联网信息服务、出版物零售、演出经纪、营业性演出、旅游业务等，由北京新东方迅程网络科技有限公司全资持股。俞敏洪表示将为董宇辉成立个人工作室。董宇辉则表示，个人工作室并非单独为他开设的平台，仍然由东方甄选100%控股，新账号的GMV计入东方甄选财报。
这几天董宇辉和东方甄选无疑成为了大热门，就在今晚，一张网络流传的截图显示，刘强东的人力副总裁已拿着刘强东的亲笔签名前往陕西招募董宇辉，并且谈得很顺利，去京东的可能性很大。董宇辉本人进行了回应，其称：不属实，目前没有接触任何公司。听起来头头是道，很有说服力，不过这都是网友的自己分析，并没有得到京东的肯定。
东方甄选和董宇辉小作文那事，这两天还是炒上了热搜。复习一下过程:起因:东方甄选粉丝在八卦东方甄选团队吉林之行文案谁写的，小编在评论区里答疑说团队小编写的，同时还说董宇辉平时很忙，写了一部分，暗示大部分小编团队写的。矛盾:因为小编的答疑，董宇辉的粉丝不开心，觉得怎么不都是董宇辉写的呢?于是跑去竞争对手那边大闹，说东方甄选亏待董宇辉，要求竞�
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