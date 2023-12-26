华为向P30/Pro用户推送鸿蒙HarmonyOS 4版本更新

站长之家(ChinaZ.com) 12月26日 消息:华为近日向P30/Pro手机用户推送了鸿蒙HarmonyOS4花粉Beta版更新。这一更新包大小达到了5.83GB，为手机带来了众多新功能，包括实况窗等。

作为一款发布于2019年4月的老机型，华为P30系列能够获得鸿蒙4的更新可谓是一大惊喜。

除了实况窗功能外，本次更新还带来了许多其他实用的功能。用户可以体验全新的杂志主题，享受风格化的布局设计和图标取色功能，轻松打造个性化的桌面风格。此外，还有趣味的心情主题和全景天气主题等互动主题供用户选择。

通知中心也经过了重新设计，将通知消息进行聚类分区，按照重要程度合理排序，使信息结构更加清爽，便于用户快速了解各类消息。同时，隐私中心的应用跟踪管理功能也得到了加强，用户可以更细致地管理应用跟踪活动。

儿童远程守护功能允许家长通过华为账号的家人共享功能，实时查看孩子的设备定位，关注孩子的安全。此外，家长还可以精细化管控孩子设备的使用时长，并支持多个家长共同守护孩子的健康用机。

针对长辈用户，更新还优化了放大显示效果，并新增了骚扰拦截设置功能。同时支持第三方应用关怀模式开启联动，提供更简洁、更安全的用机环境。

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