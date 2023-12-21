又有设计师要失业了？Text-to-CAD通过文本提示即可生成CAD文件

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:又有人要失业了?最近，一种名为Text-to-CAD的新技术正引起人们的关注。这项技术可以根据输入的自然语言描述，自动生成相应的B-Rep CAD文件和网格模型。这意味着用户无需具备CAD设计的专业知识，只需通过简单的描述就能快速生成CAD文件。

体验地址:https://zoo.dev/text-to-cad

API申请:https://zoo.dev/machine-learning-api

用户可以通过输入诸如“A10FLAT BLADED IMPELLER”、“A HELICAL GEAR，36TEETH”、“A5POINTED STAR”等文本提示，快速生成复杂的机械模型。Text-to-CAD通过其底层的机器学习技术，将抽象的设计思想转化为精确的CAD文件。

Text-to-CAD生成的模型可以轻松地导入到用户选择的任何CAD程序中，极大地方便了设计师和工程师们的工作。Text-to-CAD背后的基础设施利用了Zoo的设计API和机器学习API，这些API能够程序化地分析训练数据，并根据描述生成CAD文件。

这项技术的问世，无疑将为CAD设计领域带来巨大的变革。它极大地简化了设计流程，使得更多的人可以参与到CAD设计中，提高了工作效率。然而，随着这项技术的逐渐成熟，也势必会对传统的CAD设计师产生一定的影响，有人担心又将有人失业。

然而，无论是对于设计者还是CAD行业，这项技术都将成为未来发展的趋势。它的出现不仅能够提高工作效率，还能为设计者们提供更多的创作空间，让更多的人可以参与到设计领域中来。因此，我们有理由相信，尽管有人可能会失业，但Text-to-CAD技术的出现将为整个CAD设计行业带来更多的机遇和挑战。

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