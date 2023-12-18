俞敏洪任命董宇辉为新东方董事长文化助理 兼任新东方文旅集团副总裁

站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:12月18日，新东方教育科技 （集团） 有限公司发布通知，任命董宇辉为新东方教育科技集团董事长文化助理，兼任新东方文旅集团副总裁。
对此，俞敏洪发文称，“祝贺宇辉，风雨同行!”
此前，东方甄选在直播预告透露了一个重要信息，董宇辉的身份已经升级为东方甄选高级合伙人。
同时，12月18日晚8点，俞敏洪和董宇辉将在东方甄选直播间见面。
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站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:12月18日，新东方教育科技 （集团） 有限公司发布通知，任命董宇辉为新东方教育科技集团董事长文化助理，兼任新东方文旅集团副总裁。
对此，俞敏洪发文称，“祝贺宇辉，风雨同行!”
此前，东方甄选在直播预告透露了一个重要信息，董宇辉的身份已经升级为东方甄选高级合伙人。
同时，12月18日晚8点，俞敏洪和董宇辉将在东方甄选直播间见面。
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新东方教育科技集团有限公司也就是此前新东方教育的主体，可以说也是新东方的根本之地。可以说如今董宇辉在整个新东方的地位攀升，不再是普普通通的主播”了，作为一己之力拉回新东方市值的人，获得了应有的回报。根据东方甄选的最新预告海报，董宇辉将会在今晚与俞敏洪一起复播，同时海报上董宇辉的介绍为东方甄选高级合伙人”。
董宇辉被任命为新东方教育科技集团董事长文化助理，同时兼任新东方文旅集团副总裁。此消息在12月17日晚11时左右通过东方甄选发布的直播预告海报中宣布，海报显示董宇辉从“带货主播”身份转变为“东方甄选高级合伙人”，这表明了他在新东方的新角色。董宇辉的新任命显示了他在新东方的影响力，但也引发了关于网红经济和企业管理的讨论。
12月18日，俞敏洪在个人抖音账号发布了一则关于新东方教育科技有限公司的通知，宣布董宇辉的任命。通知中表示，经集团董事会研究决定，任命董宇辉为新东方教育科技集团董事长文化助理，并兼任新东方文旅集团副总裁。董宇辉还将领导新东方文旅今年成立的30余家新公司。
高途直播间在12月14日当晚突破了100万粉丝的大关。这是在12月10日至12日的3天里，高途直播新增了6.8万粉丝的基础上实现的。高途佳品主播透露，直播带货的销售额已经是之前30天内的日均销售额的100倍。他还回忆说，最初直播间的人气很低，最少的时候只有8个观众。高途CEO陈向东在12月14日晚上发微博感慨:同时在线超过10万，这是一个奇迹，这是高途佳品的，这是高途的，更�
称东方甄选主播董宇辉被曝小作文”并非其亲力亲为是由他人代笔，此事在社交平台引起关注。今天凌晨，董宇辉发布长文回应了小作文”一事，他表示，对于省级专场的小作文”文案，有一部分是他亲自写的，如西安场、内蒙古场。董宇辉向俞老师和孙老师在他职业和事业发展的道路上给他提供的支持和帮助表示感谢。
粉丝还在掉。5天时间，东方甄选直播间已掉粉32万（12月9日粉丝3116万，截至发稿为3080万）。3个工作日，东方甄选的市值一度蒸发65亿港元。“小作文”事件还在持续发酵，东方甄选头牌主播董宇辉本人不仅缺席了既定好的12月10日的直播，且目前其IP地址显示在陕西。东方甄选最新对外回应称，董宇辉本人最近不直播。12日晚，东方甄选CEO孙东旭开会式直播回应，反而让舆论推�
新东方教育集团有限公司董事长俞敏洪宣布，新东方捐款1000万元驰援甘肃救灾。新东方宣布向壹基金捐赠1000万元现金，其中新东方教育科技集团捐赠500万元，东方甄选捐赠500万元，紧急驰援甘肃地震灾区救灾工作。地震造成甘肃、青海重大人员伤亡，部分水、电、交通、通讯等基础设施受损。
今天，东方甄选CFO发声的微博话题冲上了热搜榜。东方甄选小作文事件随着董宇辉回归直播间暂告一段落，东方甄选CFO对此表示，新东方的故事总会有一个happyending。董宇辉回归直播间和俞敏洪一起直播，这是小作文”事件发酵以来，董宇辉首次公开直播，也算是给此次事件暂时画上了句号。
12月15日消息，据国内多家媒体报道，高途创始人、董事长兼CEO陈向东在高途佳品抖音直播间提到了新东方。陈向东表示，他2002年拿3万块钱创办了武汉新东方学校，一年之后，这个学校做了1500多万的利润，4000多万元的收入。陈向东说，他在新东方工作了14年多，我是如此的幸运，能在那个年代加入新东方，和俞敏洪老师一起工作14年多，和俞敏洪老师的关系是亦师亦友。在这�
12月18日23时59分，甘肃省临夏回族自治州积石山县发生6.2级地震，震区发生人员伤亡，灾情牵动了全国人民的心。新东方及东方甄选宣布捐款1000万元，驰援甘肃地震灾区。新东方表示，新东方教育科技集团及旗下农产品电商平台东方甄选紧急响应，各捐款500万元，合计1000万元，用于支援甘肃震区的紧急救援、救灾物资采购、受灾群众生活安置及灾后重建等工作。
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