俞敏洪任命董宇辉为新东方董事长文化助理 兼任新东方文旅集团副总裁

高途直播间在12月14日当晚突破了100万粉丝的大关。这是在12月10日至12日的3天里，高途直播新增了6.8万粉丝的基础上实现的。高途佳品主播透露，直播带货的销售额已经是之前30天内的日均销售额的100倍。他还回忆说，最初直播间的人气很低，最少的时候只有8个观众。高途CEO陈向东在12月14日晚上发微博感慨:同时在线超过10万，这是一个奇迹，这是高途佳品的，这是高途的，更�