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俞敏洪任命董宇辉为新东方董事长文化助理 兼任新东方文旅集团副总裁

2023-12-18 16:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:12月18日，新东方教育科技 （集团） 有限公司发布通知，任命董宇辉为新东方教育科技集团董事长文化助理，兼任新东方文旅集团副总裁。

对此，俞敏洪发文称，“祝贺宇辉，风雨同行!”

微信截图_20231218160334.png

此前，东方甄选在直播预告透露了一个重要信息，董宇辉的身份已经升级为东方甄选高级合伙人。

同时，12月18日晚8点，俞敏洪和董宇辉将在东方甄选直播间见面。

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