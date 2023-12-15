快手：将于12月31日停止第三方微短剧小程序商业投放

站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息:快手宣布，为引导付费短剧业务健康发展、夯实自身短剧内容和产业生态建设，将于12月31日20:00正式停止第三方微短剧小程序的商业推广和投放。
快手官方称，从12月22日起，第三方小程序微短剧广告主可逐步迁移到快手小程序以及快手自建链路进行投放。
期间，为了降低迁移对广告主的影响、保障投放效果，平台将给予一定的政策扶持。
（举报）
站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息:快手宣布，为引导付费短剧业务健康发展、夯实自身短剧内容和产业生态建设，将于12月31日20:00正式停止第三方微短剧小程序的商业推广和投放。
快手官方称，从12月22日起，第三方小程序微短剧广告主可逐步迁移到快手小程序以及快手自建链路进行投放。
期间，为了降低迁移对广告主的影响、保障投放效果，平台将给予一定的政策扶持。
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抖音开放平台近日发布了短剧小程序审核公告，宣布将对未入库和审核结果为“不可播放”的短剧进行运营限制，以提升短剧小程序内容质量和确保合规运营。从2023年12月13日起，抖音小程序内未入库和审核结果为“不可播放”的短剧将受到限制播放。这一措施也将从2023年12月13日起生效。
快科技11月24日消息，据微信珊瑚安全”官方公众号公告，微信一直致力于打造安全、健康、绿色的平台生态环境，为保障平台微短剧小程序规范运营，此前发布了微短剧”相关规范。近期，平台通过巡查审核发现，部分微短剧类小程序存在未进行剧目合规备案或存在不良导向价值观内容等行为。根据国家相关法律法规要求以及微信规范，平台下架了部分违规微短剧剧目，并对相关违规小程序进行处置。其中包括《我******老婆》《皇宫******皇帝》《混******太监》等内违规短剧剧目。微信表示，后续将持续引导微短剧类小程序规范发展，为运营者的网络视听
投资人蜂拥来，剧组挤满横店，500字一集的剧本征集帖四处可见，做短剧暴富的神话在社交平台散布。当新的方案被提出时，才不会轻易得到一句“ROI做不正”的判词。
今日陆续收到微信公众平台发布的保证金缴纳通知。根据《小程序交易保证金管理规定》，你的小程序“XX剧场”需要缴纳保证金。从长远来看，保证金制度可以提升小程序的质量和安全性，有利于行业的健康发展。
快科技11月21日消息，微信珊瑚安全、快手平台宣布下架微短剧《黑莲花上位手册》。公告称，在专项治理期间，平台发现微短剧《黑莲花上位手册》渲染极端复仇、以暴制暴的不良价值观，混淆是非观念，破坏平台良好生态，平台已将该剧下架，现予以公示。微信方面表示，对于存在上述违规内容和行为的小程序或账号，平台将引导整改，如提醒后仍未整改，将对违规内容及�
微短剧现在这把火先从一个游戏烧起来的。10月底，互动真人影视游戏《完蛋!我被美女包围了》破圈，给微短剧提供了新的变现思路，催化了短剧市场大爆发。在更严格的监管，和更精品化的竞争之下，微短剧的未来会如何发展，我们可以期待一下。
Google宣布将在2024年1月4日启动其“隐私沙盒”计划的一部分，正式开始限制Chrome浏览器中的第三方Cookie。此举旨在推动更负责任的用户隐私保护，并将全球浏览器市场中的隐私标准提高到新水平。Google可能仍面临来自监管机构的压力，要求其减轻对本地广告业的影响。
近日，国家广播电视总局公布了2023年11月全国重点网络微短剧规划备案情况。11月共备案网络微短剧共305部、11245集。比如此前《黑莲花上位手册》就因为、以暴制暴的不良价值观，混淆是非观念等问题被强制下架。
微信官方发布关于下架微短剧《黑莲花上位手册》的公告称，在专项治理期间，平台发现微短剧《黑莲花上位手册》渲染极端复仇、以暴制暴的不良价值观，混淆是非观念，破坏平台良好生态，平台已将该剧下架，现予以公示。对于存在上述违规内容和行为的小程序或账号，平台将引导整改，如提醒后仍未整改，将对违规内容及账号进行处置。微信将持续引导微短剧内容的规范发展，为优质内容创作者提供更好的服务，营造更加健康、清朗的网络视听空间。
微信珊瑚安全官方发布《关于进一步加强微短剧内容治理的公告》。微信官方表示，在日常巡查中发现，部分微短剧含有色情低俗、血腥暴力、不良价值观等违规内容，部分账号涉及违规推广违规微短剧。微信将持续引导微短剧内容的规范发展，为优质内容创作者提供更好的服务，营造更加健康、清朗的网络视听空间。
Huddles是一种新的、轻量级的音频或视频连接方式，它能让您随时随地进行随意对话或深度协作会议。您可以在Slack中创建和参与Huddles，与团队成员通过音频或视频进行实时交流，共享屏幕和文档，提高工作效率。Huddles不仅适用于非正式的讨论，还可以用于解决问题、脑力激荡、合作编写文档等场景。Huddles支持多人参与，可满足团队的不同需求。
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SceneWiz3D是一种新颖的方法，可以从文本中合成高保真的3D场景。它采用混合的3D表示，对对象采用显式表示，对场景采用隐式表示。用户可以通过传统的文本到3D方法或自行提供对象来生成对象。为了配置场景布局并自动放置对象，我们在优化过程中应用了粒子群优化技术。此外，在文本到场景的情况下，对于场景的某些部分（例如角落、遮挡），很难获得多视角监督，导致几何形状劣质。为了缓解这种监督缺失，我们引入了RGBD全景扩散模型作为额外先验，从而实现了高质量的几何形状。广泛的评估支持我们的方法实现了比以前的方法更高的质量，可以生成详细且视角一致的3D场景。
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TweetFox是一个智能Twitter自动化平台，提供AI生成推文、全文线索、兴趣相关推文等功能。它还提供深度分析和增长实验室，帮助用户了解什么对他们最有效。TweetFox适用于个人品牌建设、维护多个账户的用户等。
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CFR Explorer是一个利用最新的AI技术的应用程序，允许飞行员快速获取有关航空法规的答案。它可以回答有关14号法典的问题，并提供了搜索功能。
Defog.ai是一个为企业SQL提供精细调整AI模型的平台。它允许企业团队以自然语言提出数据问题，并在需要时获得结果。Defog.ai与任何SQL数据库或数据仓库进行隐私保护集成，使用元数据来精细调整模型，从而提供可信赖的结果。它还可以自动可视化数据为表格和图表，并通过人工智能助手处理复杂的SQL Python和R工作流程，自动化统计分析中的试错过程，生成报告进行编辑和协作。
Kiwi是一款可以从视频中学习的AI助手。它可以回答问题、提供视频摘要并进行自我测验。Kiwi能够帮助用户更高效地学习和消化视频内容。
Tweet Assist是一款AI辅助的Chrome插件，帮助您在推特上撰写推文和回复。它可以根据您选择的话题为您生成推文和回复，让您的内容更具吸引力。您可以在发布之前审查和编辑AI生成的内容，完全掌握控制权。我们提供免费版本和付费订阅版本，以满足不同用户的需求。
Devoid Diffusion是一款神经网络产品，允许每个人释放创造力的潜能，没有任何限制。它能够生成独特的图像，满足用户的个性化需求。用户可以通过使用Devoid Diffusion的Telegram或Discord机器人进行图像生成，无限制地探索创造力的边界。
Cursor是未来的IDE，专为与强大的AI进行配对编程而构建。它的功能包括聊天式代码查询、代码参考、代码更改、自然语言编辑、从头生成代码、错误调试等。Cursor适用于多种使用场景，可帮助开发人员更快地构建软件。它受到数万名工程师的信赖，包括一些知名公司的工程师。
PerfectGift.AI是一个使用人工智能生成独特个性化礼物建议的工具。使用我们的AI生成器，为任何场合找到最合适的礼物。无论是生日、圣诞节、婚礼、周年纪念日、情人节还是母亲节，我们都能帮到你。通过输入一些信息，我们的AI将生成个性化的礼物建议。
Peach App是一款基于AI技术的演示文稿生成工具。用户只需输入内容，AI将生成独特的幻灯片，包含生成文本。Peach App具有简单易用的界面和丰富的功能，能够帮助用户快速创建精美的演示文稿。该产品定价灵活，根据用户的使用情况进行计费。定位于提高演示文稿制作效率和质量的工具。
Extractify是一款针对YouTube创作者的工具。它允许他们将视频转化为推特和LinkedIn的内容，以吸引新的受众并在多个平台上增加粉丝数量。通过Extractify，创作者可以专注于创作优质内容，同时通过推特和LinkedIn扩大自己的影响力。
Twee是一款使用人工智能的教育工具，可以帮助英语教师快速生成各种教学资源，包括文章、对话、选择题、开放式问题等。它提供了丰富的功能，可以帮助教师节省时间，提高教学效果。
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Ganogram是一个AI群聊平台，提供智能机器人和真人用户的混合聊天体验。用户可以创建和加入多个AI GroupChat，与AI和其他用户进行聊天。平台支持多个AI模型，包括聊天型GPT模型和其他定制的AI模型。Ganogram还提供丰富的功能和使用场景，可用于各种目的，如娱乐、学习、商务等。定价灵活，无需订阅，用户可以根据需求选择不同的资源和服务。