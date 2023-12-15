FF：采取进一步行动打击潜在非法卖空 保护股东利益

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:FF今日宣布，已完成识别分析潜在非法交易的第一阶段工作，正与 ShareIntel合作开展第二阶段工作，采取进一步措施以减少此类活动。

FF 在10月宣布，聘请 ShareIntel 帮助识别潜在的非法卖空和其他滥用交易活动。迄今为止，ShareIntel已通过专业分析，识别出FF股票存在报告不平衡，这可能对公众的FF持股量和日均交易量产生重大影响。这些不平衡可能由不合规或非法交易活动导致，表明某些交易方可能出售大量FF普通股但未能交付。

FF全球首席执行官Matthias Aydt表示:“基于ShareIntel目前的分析结果，我们对FF可能已成为市场操纵、非法卖空的目标深感担忧。 FF董事会和管理层高度重视股东利益，我们将采取一切必要行动，阻止FF成为市场操纵的目标。 我们将继续与ShareIntel合作，打击潜在操纵行为和恶劣的非法卖空和交易活动，以帮助确保公平的市场条件。”

“ShareIntel跟踪股票所有权并监控关键的经纪交易商和股东动向”， ShareIntel总裁兼首席执行官David Wenger表示，“我们期待继续助力FF识别可能存在滥用和非法裸卖空行为的主体，并采取行动以减少此类活动，帮助最大限度地提高股东所有权的透明度。”

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