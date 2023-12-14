俞敏洪回应“小作文”风波:公司管理漏洞很大，坚决抵制饭圈文化

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:新东方创始人俞敏洪在抖音发布视频声明，针对近期“小作文”风波做出回应。在视频中，俞敏洪表示小编的行为缺乏职业精神，也揭示了公司管理存在漏洞。此外，他强调东方甄选拥有的是对主播热爱的网友和粉丝，并坚决抵制所谓的“饭圈文化”。

在视频中，俞敏洪深情呼吁大家用理性的言论追随喜欢的主播，强调这是对他们最好的关爱方式。他关切地指出:“孩子们都还年轻，网络上不恰当的表达也许会对他们的心理造成伤害。”

回应视频全文中，俞敏洪首次了解到“饭圈文化”，并表示不认同东方甄选有这样的文化。他明确表示公司拥有的是对主播们热爱的网友和粉丝，强调他们的理性意见和建议对于东方甄选的发展至关重要。

对于一些别有用心的人故意在平台上破坏氛围的言行，俞敏洪表示公司将坚决抵制。他恳请网友粉丝们用更加宽容的方式看待东方甄选的发展，理解公司成立不到两年，经历的每一事都受到极大关注和压力。

俞敏洪强调公司成员的年轻，有时做事不够周到，但也呼吁大家包容并给予他们成长的空间。他表示，作为公司的“大家长”，将公平对待每一位成员，鼓励大家提出理性建议和批评。

最后，俞敏洪表达了对每一位公司成员的感激之情，期望东方甄选能成长为一家伟大的公司，每一位成员都能为祖国做出贡献。他再次感谢大家的支持。

新东方创始人俞敏洪此次的回应视频，有望平息近期因“小作文”风波引发的舆论关注。

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