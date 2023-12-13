​63%的印度企业计划在2024年投资智能自动化和生成式AI

划重点: - 从去年开始，计划投资智能自动化解决方案的企业增长了85% -33% 的企业计划采用生成式人工智能作为增长驱动力 -78% 的企业表示提高生产力是他们实施自动化的首要目标

站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:根据 Automation Anywhere 发布的《自动化现在和未来报告》第四版的印度调查显示，印度企业正在积极投资人工智能（AI）和机器学习(ML)来自动化其业务流程，预计在未来12个月内，将有63% 的印度企业投资这些技术，与去年相比，AI 的投资增长了85%。此外，其中33% 的企业计划采用生成式人工智能作为增长驱动力，展示了对创新技术的前瞻性态度，以追求业务优化和转型。

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目前，超过78% 的企业表示，提高生产力是他们实施自动化的期望影响，超过其他所有关键绩效指标。报告预测，将会看到更多以 AI 驱动的创新，特别是随着生成式人工智能的部署增加，全球72% 的受访者计划在未来12个月内投资 AI/ML。

尽管印度企业普遍认识到 AI 的价值，但在采用 AI 技术方面仍存在挑战。根据调查结果，39% 的受访者认为数据挑战和监管 / 伦理问题是采用 AI 技术的主要障碍。另外，52% 的受访者认为技术复杂性和数据安全是他们在采用和使用 AI 时面临的挑战。尽管存在这些问题，33% 的印度企业表示有信心采取强有力的安全措施和隐私协议，以降低与 AI 技术相关的潜在风险，从而使他们能够放心地采用 AI 和智能自动化技术。

为了克服印度的生产力挑战，印度企业正在采用智能自动化。80% 的印度企业计划根据业务回报率来确定智能自动化的影响，然而，超过70% 的印度企业表示，他们根据客户和员工满意度水平来衡量智能自动化的成功。63% 的企业计划使用行业特定的智能自动化来解决其专业化需求。59% 的印度企业受访者认为，这种更高水平的增长需要超越低风险任务自动化，实现端到端的流程转型。

根据调查结果，实现真正的转型需要大规模的自动化。业务用户对于驱动大规模自动化的公民开发工作至关重要，并在考虑他们的业务目标的同时进行开发。全球40% 的业务用户表示广泛鼓励公民开发，而另外41% 表示在选择的业务领域鼓励公民开发。48% 的印度企业受访者鼓励业务用户构建和扩展自动化。然而，印度企业受访者表示，安全和治理的担忧（60%）以及缺乏技术技能和培训(51%)阻碍了自动化领导者鼓励广泛的公民开发。

《现在和未来报告》预测，生成式人工智能驱动的虚拟助手将使业务用户能够将对话请求转化为一致、受控和高质量的复杂自动化。大多数受访者（82%）正在寻求专门的和行业特定的自动化技术，例如用于生成式人工智能的自定义大型语言模型。

Automation Anywhere 的合作伙伴 Satyen Makhija 表示:“我们看到我们的客户在自动化和 AI/ML 方面的投资正在大规模增长，生成式人工智能正在推动发现新的用例并改善业务结果。组织越来越多地从仅自动化基于规则的大量交易向提供支持战略目标的实时业务洞察力的端到端流程转型。

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