亚马逊CEO安迪·贾西表示生成式人工智能将改变每位顾客的体验

**划重点:** 1. 🌐 安迪·贾西表示生成式人工智能将在亚马逊企业和自由消费者业务中改变顾客体验。 2. 🚀 生成式人工智能将使开发者和业务用户更容易使用，提高社会效益。 3. 🗣️ 贾西认为亚马逊将在生成式人工智能领域取得领导地位，将其应用于改进购物体验和升级虚拟助手Alexa。

站长之家(ChinaZ.com) 12月8日 消息:亚马逊CEO安迪·贾西近日接受CNBC采访时表示，生成式人工智能（Generative AI）将在亚马逊的企业和自由消费者业务中彻底改变顾客的体验。

贾西指出:“生成式人工智能将改变每位顾客的体验，使其对每一位日常开发者和业务用户更加开放。因此，我认为这将带来很多社会效益。”

亚马逊一直以其预测顾客购物需求的能力而自豪，但贾西表示，生成式人工智能将进一步改善这些预测过程。新技术还将使亚马逊的虚拟助手Alexa更加先进。贾西补充说:“如果你已经学习了生成式人工智能，但仍然持怀疑态度，那你可能没有真正关注。我们认为我们有机会在这个领域成为领导者，我们正在建立一个更加庞大的语言模型，将使Alexa变得更加博学和富有对话性。”

尽管贾西承认人工智能存在潜在危险，他建议企业应投资于安全，并确保其大型语言模型不会出现幻觉。然而，他认为无需“将孩子连同洗澡水一起扔掉”。

去年6月，亚马逊Web服务宣布将投资1亿美元建立一个中心，帮助企业利用生成式人工智能。在11月底，该公司推出了一款名为Q的新聊天机器人，这是其迎头赶上竞争对手微软和谷歌在生产力软件领域的最新努力。

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