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2023年度AI领域的六大投资者

2023-12-07 15:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月7日 消息:在当前的创业环境中，利用人工智能 （AI） 的公司数量显着增加。在今年出现的十家独角兽公司中，有六家是基于人工智能的初创公司。这一趋势在业界引起了巨大的轰动，现有的人工智能初创公司的估值也出现了显着的飙升。

AI机器人钱投资

这些发展凸显了人工智能在当前商业环境中的重要性，并表明它将继续在塑造行业的未来方面发挥关键作用。以下是排名前6位的 AI 独角兽及其投资者:

1. Nvidia/nVentures

Nvidia最近成为市值达到1万亿美元的公司，参与了Databricks的I轮融资，筹集了超过5亿美元，使Databricks的估值达到430亿美元。Nvidia在当前第三季度参与了11个融资交易，在Q2参与了8个，成为AI相关初创公司的领先投资者。该公司投资了Enfabrica、Imbue（投资2亿美元）、AI21Labs(投资1.55亿美元)和Hugging Face(投资2亿美元)。在2023年，Adept AI筹集了3.5亿美元，Cohere筹集了2.7亿美元，Skydio筹集了2.3亿美元。

2. Google/GV

2023年，Google/GV向AI初创公司Anthropic投资20亿美元，增加了今年早些时候的5.5亿美元融资。GV是一家支持创新创始人的风险投资公司，Alphabet是其唯一的有限合伙人。GV的运营合伙人为初创公司提供设计、股权、多样性与包容性、人才和工程方面的帮助。此外，Google/GV还在AI初创公司AI21Labs、Runway、Synthesia和Typeface等方面进行了重要投资。AI21Labs在C轮融资中筹集了2.08亿美元，Synthesia筹集了9000万美元，Runway筹集了1.41亿美元，Typeface筹集了6500万美元。这些AI公司计划利用资金扩大团队、投资AI研究，并开发用于内容创作、视频生成和电影编辑的新技术。

3. SV Angel

SVA一直致力于帮助全球一些最具变革性的AI公司。在2023年，SVA宣布投资Adept AI、Character AI和Replit。这些公司在两轮融资中共筹集了超过260万美元。

4. Microsoft/M12

2019年，微软与OpenAI进行了首次10亿美元的重要投资，随后在2023年1月GPT3.5推出后进行了100亿美元的投资，总共承诺了130亿美元。微软在2023年还在AI领域进行了其他重要投资，包括Inflection AI、Adept AI、Builder.ai和Typeface AI。由于AI为技术生态系统带来的价值，微软股价今年上涨了50%以上。根据微软首席财务官Amy Hood的说法，公司与OpenAI及其他该领域公司的合作将在未来为微软增加100亿美元的收入，尽管她并未具体说明时间表。

5. Samsung NEXT

LLM基础设施提供商MosaicML最近以15亿美元的价格被收购。在收购之前，该公司从DCVC、AME Cloud Ventures、Lux、Frontline、Atlas、Playground Global和Samsung Next等投资者那里筹集了将近6400万美元。值得注意的是，该公司在其投资轮次中的估值仅为2.22亿美元，这意味着其在此次收购中增长了六倍。这一价格突显了当前AI市场的繁荣状态以及对该领域人才和技术的高需求。

AI21Lab最近在C轮融资中筹集了1.55亿美元，投资者包括Samsung Next、Google和NVIDIA。通过这一新的融资轮次，该公司总共筹集了2.83亿美元，估值为14亿美元，进一步巩固了AI21Labs作为生成式AI独角兽的领导地位。未来三年，三星计划每年在5G、AI和物联网研发上投资超过70亿美元，同时鼓励其他公司采取行动。

6. Lux Capital

Lux Capital是一家在纽约市和加利福尼亚门洛帕克设有办事处的风险投资公司，筹集了11.5亿美元用于投资于科学和深度技术领域，如AI、机器人技术和生物技术。在其迄今为止最大的基金Lux Ventures VIII或Lux8中，该公司的总管理资产现已超过50亿美元。

MosaicML和Runway Two是Lux Capital的主要投资项目。AI驱动的编辑软件提供商Runway AI成功筹集了总额4600万美元的资金。MosaicML成功筹集了3700万美元的资金，推动了该公司的估值达到13亿美元。

以上是2023年AI领域的六大顶级投资者及其投资项目，这反映了当前AI初创公司在商业环境中的重要性，预示着AI将继续在塑造未来行业发展中发挥关键作用。

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