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AI专家称应在公司董事会中包括公众成员以保护社会

2023-12-06 17:51 · 稿源：站长之家

🔍 **划重点:**

1. AI公司发展强大的人工智能系统时，应在董事会中纳入独立成员，代表“社会利益”。

2. 专家Yoshua Bengio表示，随着技术的迅速进步，AI公司需要公众成员监督，实现“民主治理”。

3. Bengio对OpenAI的管理层动荡表示关切，呼吁实现“适当的防护措施”，并关注人工智能安全和发展速度。

站长之家(ChinaZ.com) 12月6日 消息:人工智能（AI）技术的现代奠基人之一，2018年图灵奖得主Yoshua Bengio教授表示，正在发展强大人工智能系统的公司应在其董事会中聘请独立成员，代表“社会的利益”。

Bengio在接受《卫报》采访时表示，随着技术的迅速发展，AI公司需要公众成员的监督，以实现“民主治理”，确保技术的进步不会对公众构成威胁，并防止滥用以扩大权力。

人工智能审查 监管

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

他关切地提到OpenAI（ChatGPT的开发者）管理层的变动，并指出“民主过程”对于监控人工智能领域的发展至关重要。在OpenAI首席执行官Sam Altman辞职并复职等管理层动荡之后，Bengio认为需要一种能够及时监测AI发展的方式。

Bengio曾于3月份与包括Elon Musk在内的数千名高科技界人士签署了一封公开信，呼吁暂停最强大AI系统的开发，对此，他表示担忧:“我担心的是…并不会有减速。将会在适当的防护措施缺失的情况下，迅速推进，更加侧重于与其他竞争者的比赛和赢得比赛，而不是保护公众和公共安全。”

除了OpenAI的管理层变动外，Bengio还表达了对于全球AI安全峰会上政府与AI公司之间达成的自愿协议的关切。他指出这一过程更有利于公司，因为它要求政府找出模型存在的问题，而不是由公司证明其技术是安全的。

Bengio强调，他更支持一种模式，即公司有责任向监管机构证明其系统是可信的，类似于制药公司对其产品进行临床研究的要求。他表示:“这不是政府进行临床研究，而是制药行业。然后，他们必须提供科学证据，如统计评估，证明‘有很高的概率该药物不会有毒性’。因此，政府审查该报告和过程后说，是的，你可以继续商业化。”

作为Bletchley峰会的与会者，Bengio被宣布为首次“AI科学现状”报告的主席，预计该报告将在明年五月的韩国人工智能峰会之前发布，他希望该报告每六个月发表一次，重点关注人工智能的安全性。

对于一个可能逃避人类控制的系统出现的时间表，Bengio给出的估计是5到20年。他强调，政府应该在这1%的可能性中保护公众免受潜在危险，同时对美国总统乔·拜登关于人工智能的行政命令表示欢迎，认为这是推动行业“更好监管”的“非常好的事情”。

Bengio对人工智能的治理提出了严肃的看法，强调了监管的必要性，以确保技术的发展符合社会利益并不会对公众构成潜在威胁。

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