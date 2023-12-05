特朗普错误指责一政治组织使用人工智能贬低他的形象

划重点: - 特朗普指责林肯项目使用人工智能贬低他的形象，但实际上并没有使用人工智能。 - 林肯项目是一个政治倡导组织，制作了一系列负面广告来批评特朗普。 - 特朗普的指控可能是为了转移注意力，试图贬低对手的攻击广告。

站长之家（ChinaZ.com）12月5日 消息:美国前总统唐纳德・特朗普周一晚上抨击了林肯项目，声称这个政治倡导组织使用人工智能来贬低他的形象。然而，实际上并没有使用人工智能。

林肯项目是一个由共和党人组成的政治倡导组织，旨在通过广告和其他活动批评特朗普及其政策。他们制作了一系列广告，揭示了特朗普在任期内的行为和言论。

特朗普的指控可能是为了转移注意力，试图贬低对手的攻击广告。他声称林肯项目使用人工智能来制作广告，以使他看起来更糟糕。然而，林肯项目否认了这一指控，并表示他们的广告制作过程并不涉及人工智能。

特朗普的指控可能是他对林肯项目的回应，这些广告对他的形象造成了负面影响。他可能试图贬低对手的攻击广告，并转移公众的注意力。

林肯项目已经在特朗普的任期内制作了多个广告，批评他的决策和言论。这些广告通常采用激烈的语言和图像，旨在引起公众对特朗普的关注。

特朗普声称林肯项目使用人工智能贬低他的形象是错误的。林肯项目是一个政治倡导组织，他们制作了一系列负面广告来批评特朗普。特朗普的指控可能是为了转移注意力，并试图贬低对手的攻击广告。

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