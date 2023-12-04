上海人工智能实验室开源视频生成模型LaVie

在宣布将人工智能生成图像纳入其“开放格式”比赛类别数天后，世界新闻摄影大赛因迅速强烈的反对，决定排除这类作品。基于生成式AI模型的工具，如AdobeSuperResolution和TopazPhotoAI等引入新信息以放大和锐化图像的工具，则被明确禁止。在摄影领域，AI的深度嵌入使世界新闻摄影基金会尝试在AI“艺术”和新闻摄影之间划定更明确的界限，以保持其比赛的专业性和真实性。