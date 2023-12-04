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上海人工智能实验室开源视频生成模型LaVie

2023-12-04 17:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:LaVie是一款先进的文本到视频生成框架，为用户提供了强大的视频生成工具。通过采用级联潜在扩散模型，LaVie能够生成高质量、逼真的视频内容。用户可以轻松地通过各种文本提示创建独特的视频场景，实现个性化的视频生成体验。

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项目地址:https://github.com/Vchitect/LaVie

核心功能:

  • 高质量生成: LaVie采用潜在扩散模型，为用户提供卓越的视频生成质量。无论是油画风格、高清晰度还是细节丰富的场景，LaVie都能以高品质呈现。

  • 多步生成过程: 生成视频分为三个步骤:基础T2V生成、视频插值和视频超分辨率。用户可以选择是否进行插值和超分辨率，以满足不同的生成需求。

  • 预训练模型支持: LaVie提供了预训练模型，包括基础模型、稳定扩散1.4和4倍超分辨率模型。用户可以轻松下载并使用这些模型进行视频生成。

  • 灵活配置选项: LaVie为用户提供了丰富的配置选项，包括生成分辨率、视频长度、随机种子等。用户可以根据自己的需求灵活调整生成参数。

  • 视频插值和超分辨率: LaVie不仅能生成单一场景的视频，还支持对多个视频进行插值，以及将生成的视频进行超分辨率处理，提升视频质量。

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