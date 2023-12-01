微软高层似乎仍然不知道 Sam Altman 和 OpenAI 到底发生了什么

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 1 日消息:微软总裁 Brad Smith 周四对有关 ChatGPT 开发商董事会之争的说法表示怀疑，这场争斗导致了首席执行官 Sam Altman 的解雇和重新聘用，这场争斗是关于人工智能的一项重大进步是否对人类构成威胁。

路透社上周报道称，在解雇 Altman 的决定做出几天前，OpenAI 的研究人员曾给公司董事会写信，警告他们关于这一被报道为危险的发展。

然而， Smith 对于 Altman 和 OpenAI 董事会之间本月早些时候的激烈冲突主要是关注一项构成存在威胁的发现的说法持怀疑态度。

「我不认为情况是这样的，」 Smith 说。「我认为显然是董事会和其他人之间存在分歧，但并不是基于这样的担忧。」

这些评论表明，像 Smith 这样的高层人物在微软仍然不清楚 Altman 最初为何被这家 AI 公司解雇。

鉴于微软今年早些时候向 ChatGPT 开发者 OpenAI 投入了大约 100 亿美元，微软对硅谷历史上最戏剧性的事件之一缺乏清晰认识似乎有些奇怪。

近几个月来，关于 AI 构成的真实风险一直存在争议，像埃隆·马斯克这样的「末日论者」声称它可能消灭人类。

然而， Smith 似乎也对这样一种 AI 的建议持怀疑态度，即所谓的人工通用智能（AGI），认为它可能比人类更强大。

「在未来 12 个月内，你看到所谓的 AGI，即计算机比人类更强大的可能性绝对为零，」他说。

截至目前，Altman 被解雇的原因仍然回到了 OpenAI 董事会最初的声明，即他「在与董事会的沟通中并不始终如一地坦诚」。

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