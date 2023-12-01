首页 > 业界 > 关键词  > Pikaso最新资讯  > 正文

Freepik推出Pikaso实时ai绘图工具 采用LCM绘图技术，简单线条即可成图

2023-12-01 16:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:近日，知名图库平台Freepik发布了其创新产品——Pikaso实时绘图工具，结合LCM技术与百万级图库，为用户带来了全新的创作体验。Pikaso采用前沿的LCM绘图技术，结合Freepik的数百万授权图库，使在线实时绘图成为可能。

该产品目前已进入内测阶段，用户可通过邀请码“LINUS”抢先体验。在Pikaso的简洁直观操作界面上，用户可以轻松选择、移动并调整各种图像元素。右侧画布即时展示创作成果，而draw和shape工具则使创作更加自由灵活。

image.png

体验地址:https://www.freepik.com/pikaso

Pikaso支持本地图形上传及Freepik图库选择功能，使用户的作品更加丰富多彩。不论是简单图案还是复杂场景，Pikaso都能迅速生成高质量图像。更为令人兴奋的是，Pikaso具备智能背景移除功能，让用户能轻松修改图像细节，例如替换色彩、调整面部特征等。

对于手绘爱好者，Pikaso提供了实时色彩替换的画笔工具。完成设计后，Pikaso还提供图像优化功能，确保输出的图像分辨率高达512x512，满足各种需求。用户可通过调整imagination进度条，探索更多富有创意的图像。

Pikaso的推出为创作者带来了前所未有的便捷与高效。借助LCM技术和庞大图库的支持，Freepik为用户开启了实时绘图的新篇章。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Unlost AI:即刻轻松回忆，零努力

    Unlost是一个通过AI轻松导航您的记忆宫殿的工具。只需搜索和询问，即可快速回忆和查找任何信息。

    记忆 搜索 AI

  • VizGPT:用聊天界面制作上下文数据可视化

    VizGPT是一个使用聊天界面进行上下文数据可视化的工具。它能够从表格数据集中分析数据，并生成相应的图表。用户可以通过自定义数据集、编辑图表和与工具进行交互来完成数据分析任务。VizGPT还提供了可视化数据分享功能，用户可以将生成的图表分享给他人。VizGPT Plus是该工具的高级版本，包括自定义数据集、可编辑图表、聊天互动等功能。早鸟特价为48美元/年。

    数据可视化 聊天界面 数据分析

  • HustleSEO:关键词研究工具

    HustleSEO是一款为网站主提供简单的关键词研究工具的产品。您可以通过该工具研究新的关键词想法，并跟踪历史搜索数据，了解哪些关键词和主题值得进行SEO优化。此外，AI会为您生成10个与关键词相关的内容想法。

    SEO 关键词研究 内容创作

  • Moncelo:AI智能个人项目管理工具

    Moncelo是一款AI智能个人项目管理工具，可以帮助用户更智能地管理和完成项目。它通过AI生成任务，跟踪进展并提供项目概览仪表盘等功能。Moncelo提供两种定价方案，月付5美元的订阅和一次性支付60美元的终身许可。它适用于各种项目管理场景。

    AI 项目管理 智能工具

  • AutoMagic AI:AI写作助手，智能创作文案

    AutoMagic AI是一个强大且快速的写作工具，通过AI驱动的写作和图像生成，轻松转录音频为文本，帮助用户创建令人惊叹的内容。它适用于作家、博主、市场营销人员、企业家和商业专业人士，提高工作效率，节省时间，同时不降低质量。

    AI 写作 创作

  • PhotoTag.ai:AI标签生成器

    PhotoTag.ai是一个AI图像标签生成器，可以帮助用户快速生成准确、相关的关键词、标题和描述。适用于股票摄影师、AI专家等。用户只需点击一次，即可在几秒钟内获得图片的关键词，并可轻松导出到各大平台。定价请参考官网。

    AI 股票照片 关键词生成器

  • CoolMindMaps:创建和搜索酷炫思维导图！

    CoolMindMaps是一个可以创建和搜索酷炫思维导图的在线平台。它提供丰富的功能和优势，用户可以轻松创建各种思维导图，并通过搜索功能找到感兴趣的导图。CoolMindMaps的定价灵活，并提供免费试用和付费订阅的选项，适合个人和团队使用。

    思维导图 创意 知识管理

  • Pickup Lines AI:给你在约会应用中使用的绝佳开场白

    Great Pickup Lines for Dating Apps是一个提供在约会应用中使用的绝佳开场白的工具。无论你使用的是Tinder、Bumble、Hinge、OkCupid、Match.com、Coffee Meets Bagel等约会应用，我们都为你提供适合的开场白。无需再为第一条信息发愁，用我们的开场白迅速吸引对方的注意力！

    约会 开场白 交流

  • Calligrapher.ai:转换文字为真实手写

    Calligrapher.ai是一个使用浏览器中的循环神经网络将文字转换为真实手写的工具。用户可以选择不同的印刷和草书风格，自定义输出并将其下载为SVG文件。该工具能够生成逼真的手写效果，方便用户在设计、文案制作等场景下使用。

    手写字体 设计工具 文字效果

  • Facia:快速人脸识别与3D活体检测

    Facia是最快的人脸识别与3D活体检测解决方案。通过3D活体检测，确保快速准确的人脸匹配和验证。产品具有高速响应时间、多种活体检测方式、防止欺诈和冒充攻击、快速准确的验证等优势。请访问官网了解详细信息。

    人脸识别 活体检测 安全

  • Gruntly:可根据您的兴趣为您智能筛选信息

    Gruntly是一个个性化的内容集成平台。它可以根据用户的独特兴趣和当前任务,从大量渠道中智能筛选出相关和有价值的信息,生成个性化的内容摘要,帮助用户管理信息过载。主要功能包括:交互式登记用户兴趣、监控多种渠道、智能分析与集成、生成个性化内容摘要、支持频率和内容自定义等。适用于专业人士、创作者、投资人员、企业管理者等用户群体。

    信息过滤 个性化推荐 内容集成

  • SEO GPT by Writesonic:SEO工具,提供关键词分析、得分检查等功能

    SEO GPT by Writesonic是一个SEO在线工具,内置在ChatGPT中,提供页面SEO分析、关键词洞察等功能,帮助优化页面SEO。主要功能包括页面SEO评分检查、关键词优化建议、competitor分析等。定价免费,定位页面SEO优化工具。

    SEO 关键词 writesonic

  • Flowlie:一站式筹资中心,帮助创始人规划融资轮次、准备投资者展示、分享演示文稿和数据,并追踪投资者参与度

    Flowlie for Founders是一个一站式的筹资中心,专为创始人提供融资服务。它可以帮助创始人规划融资轮次,确定融资金额和公司估值;准备投资者介绍材料;创建并分享演示文稿、数据等内容;追踪投资者的参与度和兴趣。该产品提供了轮次规划、股权稀释计算、行业术语解释等工具,使创始人能够顺利完成融资工作。

    融资 创业 投资

  • Universe:无代码建站工具

    Universe是一款无代码建站工具，可以从任何地方创建自定义网站，无需编码。用户可以使用其直观的可视化编辑器进行拖放操作，轻松构建网站。Universe还提供电子商务功能，用户可以轻松地出售各种物品。Universe有三个计划：免费计划、域名计划和专业计划，满足不同用户的需求。

    建站工具 无代码 电子商务

  • DB Pilot:数据库GUI工具与OLAP数据库的完美结合

    DB Pilot是一个数据库GUI工具，支持PostgreSQL、MySQL、SQLite等多种数据库。它还集成了OLAP数据库，可以连接各种数据源。内置的AI助手使得编写SQL查询变得简单易懂。定价分为免费版、Plus版和Pro版。

    数据库 GUI OLAP

  • IPscreener:AI分析专利信息的创新工具

    IPscreener是一款基于语义AI的工具，可以帮助用户分析和理解专利信息。它能够从文本中提取相关的商业智能，为用户提供即时的见解，帮助用户更有效地探索和理解专利中隐藏的宝藏信息。IPscreener可以用于验证创新想法、了解竞争对手、掌握行业趋势等。该工具可在网站上使用，为用户提供便捷的分析和报告功能。

    AI工具 专利分析 商业智能

  • Competitors App:监测竞争对手的营销策略

    Competitors App是一款帮助市场营销人员监测竞争对手在线活动的工具。它可以监测竞争对手的网站变化、试用邮件、通讯、社交媒体、博客、排名和广告等各种在线渠道。

    竞争对手监测 市场营销工具 在线活动监测

  • Papper:将手写或数字的待办事项同步，利用人工智能的魔力

    Papper是一款创新的iOS应用，旨在使您的生活有序和高效。它允许您将手写的笔记转换为数字待办事项列表，创建并打印自己的清单，直接从这些清单扫描进度，并提供广泛的预制清单。Papper使用先进的OCR（光学字符识别）和GPT技术来扫描您的手写笔记并将其转换为可管理的数字待办事项列表。

    待办事项 任务管理 手写识别

  • VITALENTUM:AI图像生成+免费图片+免费聊天GPT

    VITALENTUM是一个社交网络平台，提供免费的AI生成图片库、中途旅程的提示、免费聊天GPT等强大工具。加入我们，改变您的内容旅程，与热情的社区互动，分享和分发有用的内容。注册即可获得20个VTL代币，用于下载20张免费图片。

    社交网络 AI图像生成 免费图片

  • AuTool:一款基于AI的工作流自动化框架

    AuTool Framework是一款基于AI的工作流自动化框架。它提供了一个插件系统，可以将AI技术应用于工作流中。用户可以通过集成云服务和构建GUI工作流助手来提高工作效率。AuTool Framework简单易用，适用于各种场景，包括AI助手、图像处理、文本生成等。请访问官方网站了解更多信息。

    AI 工作流 自动化

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM