Freepik推出Pikaso实时ai绘图工具 采用LCM绘图技术，简单线条即可成图

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:近日，知名图库平台Freepik发布了其创新产品——Pikaso实时绘图工具，结合LCM技术与百万级图库，为用户带来了全新的创作体验。Pikaso采用前沿的LCM绘图技术，结合Freepik的数百万授权图库，使在线实时绘图成为可能。

该产品目前已进入内测阶段，用户可通过邀请码“LINUS”抢先体验。在Pikaso的简洁直观操作界面上，用户可以轻松选择、移动并调整各种图像元素。右侧画布即时展示创作成果，而draw和shape工具则使创作更加自由灵活。

体验地址:https://www.freepik.com/pikaso

Pikaso支持本地图形上传及Freepik图库选择功能，使用户的作品更加丰富多彩。不论是简单图案还是复杂场景，Pikaso都能迅速生成高质量图像。更为令人兴奋的是，Pikaso具备智能背景移除功能，让用户能轻松修改图像细节，例如替换色彩、调整面部特征等。

对于手绘爱好者，Pikaso提供了实时色彩替换的画笔工具。完成设计后，Pikaso还提供图像优化功能，确保输出的图像分辨率高达512x512，满足各种需求。用户可通过调整imagination进度条，探索更多富有创意的图像。

Pikaso的推出为创作者带来了前所未有的便捷与高效。借助LCM技术和庞大图库的支持，Freepik为用户开启了实时绘图的新篇章。

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