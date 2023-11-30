生成式AI游戏开发平台Bitmagic公测，通过文本提示创建游戏

**划重点:** 1. 🌐 Bitmagic的生成式AI游戏开发平台公开测试，通过文本提示让玩家轻松创作3D游戏。 2. 🎮 平台是全球首个允许单一提示创建完全可玩游戏的系统，提供15至30分钟的游戏体验。 3. 🌍 Bitmagic的愿景是使每个玩家都能成为游戏开发者，力图通过月度更新拓展游戏风格和可能性。

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:Bitmagic宣布其基于生成式AI的游戏开发平台已进入公测阶段，通过文本提示让玩家轻松创作3D游戏。这一平台是全球首个允许用户通过单一提示创建完全可玩游戏的系统。通过在文本提示中输入描述，玩家可以将创意交给Bitmagic，后者将根据文字内容生成完整可玩的游戏。

Bitmagic平台在构建游戏概念的同时，创建了背景故事并围绕故事打造沉浸式的3D世界。它设计游戏机制，向世界中添加游戏元素，最终生成提供15至30分钟游戏体验的完全可玩游戏。Bitmagic引擎提供精美的图形、天气、动物和季节的自然模拟，以及完整的物理效果。

Bitmagic的愿景是让每个玩家都能成为游戏开发者。通过描述用户想要创建的游戏类型，Bitmagic使创作过程变得简单。这些由平台创建的游戏看起来和玩起来都像是专业开发的产品。

创作者可以通过描述想要进行的更改或添加来继续编辑游戏，就像有一位专业的游戏设计师坐在旁边，实现他们的愿景。目前，这些游戏在范围上有限，可用风格仅限于第三人称、以角色为驱动的游戏，但在接下来的12个月里，每月更新将拓展可能性。

Bitmagic的首席执行官Jani Penttinen在一份声明中表示:“全球有超过30亿的游戏玩家，但今天可用的游戏都是由大约20万名专业游戏开发者构建的，其中大多数是白人中年男性。” 他补充道:“创建游戏一直都很困难，由于所需的技能，它一直是一个少数人的艺术形式。Bitmagic将使游戏开发变得民主化。一旦有数百万人创造出他们想要玩的游戏，我们将拥有前所未见的丰富游戏种类。Bitmagic将为游戏开发做到YouTube和Netflix为视频制作所做的事情。”

该平台体验网址：https://top.aibase.com/tool/bitmagic，初始访问受限，但新用户正在逐渐增加。创作者需要加入Bitmagic Discord服务器排队等待访问。目前，Bitmagic平台仅支持Windows单人体验，明年将添加对iOS和Android的支持以及多人游戏模式。

Bitmagic的创新意味着游戏开发不再是少数人的专属领域，而是每个玩家都可以参与的创意过程。该平台的不断发展和更新将进一步推动游戏行业的多样性和创新。

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