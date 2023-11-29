北京市人工智能行业大模型创新应用白皮书发布

站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:11月29日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会在AICC2023人工智能计算大会上发布了《北京市人工智能行业大模型创新应用白皮书（2023年）》。

《白皮书》认为，大模型技术迅速迭代，打破了原有AI技术发展的上限，呈现出数据巨量化、模型通用化、应用模式中心化等特点，以“无限生产”的能力重塑企业生产引擎，推动生产效率颠覆式提升。从全球范围看，世界各地均在积极推动大模型研发和应用，其中美国和中国发布的通用大模型总数占全球发布量的80%，成为大模型技术领域的引领者;欧盟、英国、加拿大、新加坡等国家和地区尚处于前期尝试阶段，仅个别头部企业开始应用。从全国范围看，国家和地方层面高度重视通用大模型产业发展。2023年7月，国家网信办、发改委、教育部、科技部、工信部、公安部、广电总局等7部委联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，鼓励和规范生成式人工智能创新发展;北京、上海、广东等多省市也陆续出台大模型产业发展措施，加速大模型应用落地。从北京市大模型产业发展来看，北京是当前国内人工智能领域创新基础最好、人才资源最集中、研发创新能力最强、产品迭代最活跃的地区，现已拥有大模型创新团队122家，数量居全国首位，约占全国的一半。

《白皮书》详细梳理了现阶段北京市大模型应用的典型特点。从模型演进看，通用大模型趋于收敛，垂直行业应用成为大模型产业落地的关键赛道;当前，大模型发展呈现出从技术到产品、再到商业化应用的发展路径，并不断深入垂直行业领域。从应用领域来看，大模型应用案例百花齐放，已经在传统产业赋能、金融、政务、文化旅游、医疗、智慧城市等各个领域得到初步应用，其中，传统产业赋能和金融领域发展较快，如传统产业赋能领域有产业知识问答、图文生成等，金融领域有智能投研助理、智能客服等。从应用类型来看，大模型主要有内容生成、智能问答、IT支持、数据分析、智能识别和智能硬件等六个方面，其中内容生成和智能问答最为成熟。从商业模式来看，目前大模型商业模式初具雏形，形成了以通用大模型AI服务为主的基础层、以垂直行业领域AI服务为主的行业层和以大模型应用服务为主的应用层，三层服务相互促进，协同优化，共同支撑产业转化和发展。

《白皮书》对北京市大模型应用案例进行了梳理，从政务、金融、医疗、传统产业赋能、文化旅游、智慧城市等六个行业领域切入，围绕创新性、示范性、经济与社会效益性、可推广性等四个维度，选取衔远科技、360、瑞莱智慧、旷视、百度等18个典型案例，详细分析了各领域用户需求、解决方案、项目成果。如衔远科技围绕北京一轻科技集团在市场需求跟踪、新型产品研发等方面需求，打造品商大模型示范应用，形成商品智能反向定制、预测性生产、智能调度、智能营销等服务功能，加速消费制造领域全链路数智化升级;360围绕银行在数字化转型方面需求，打造金融领域大模型，实现员工平均办公文档处理时间减少40%等。基于案例分析，《白皮书》进一步提出了目前大模型应用落地面临的挑战。一是算力资源供不应求，成为大模型企业创新研发的重要挑战。二是高质量数据成为严重掣肘大模型行业应用的关键。三是大模型幻觉问题有所改善，但离规模落地尚有差距。四是大模型应用存在“蹭热度”和同质化情况。

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