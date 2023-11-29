首页 > 业界 > 关键词  > 正文

北京市人工智能行业大模型创新应用白皮书发布

2023-11-29 16:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:11月29日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会在AICC2023人工智能计算大会上发布了《北京市人工智能行业大模型创新应用白皮书（2023年）》。

《白皮书》认为，大模型技术迅速迭代，打破了原有AI技术发展的上限，呈现出数据巨量化、模型通用化、应用模式中心化等特点，以“无限生产”的能力重塑企业生产引擎，推动生产效率颠覆式提升。从全球范围看，世界各地均在积极推动大模型研发和应用，其中美国和中国发布的通用大模型总数占全球发布量的80%，成为大模型技术领域的引领者;欧盟、英国、加拿大、新加坡等国家和地区尚处于前期尝试阶段，仅个别头部企业开始应用。从全国范围看，国家和地方层面高度重视通用大模型产业发展。2023年7月，国家网信办、发改委、教育部、科技部、工信部、公安部、广电总局等7部委联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，鼓励和规范生成式人工智能创新发展;北京、上海、广东等多省市也陆续出台大模型产业发展措施，加速大模型应用落地。从北京市大模型产业发展来看，北京是当前国内人工智能领域创新基础最好、人才资源最集中、研发创新能力最强、产品迭代最活跃的地区，现已拥有大模型创新团队122家，数量居全国首位，约占全国的一半。

微信截图_20231129162858.png

《白皮书》详细梳理了现阶段北京市大模型应用的典型特点。从模型演进看，通用大模型趋于收敛，垂直行业应用成为大模型产业落地的关键赛道;当前，大模型发展呈现出从技术到产品、再到商业化应用的发展路径，并不断深入垂直行业领域。从应用领域来看，大模型应用案例百花齐放，已经在传统产业赋能、金融、政务、文化旅游、医疗、智慧城市等各个领域得到初步应用，其中，传统产业赋能和金融领域发展较快，如传统产业赋能领域有产业知识问答、图文生成等，金融领域有智能投研助理、智能客服等。从应用类型来看，大模型主要有内容生成、智能问答、IT支持、数据分析、智能识别和智能硬件等六个方面，其中内容生成和智能问答最为成熟。从商业模式来看，目前大模型商业模式初具雏形，形成了以通用大模型AI服务为主的基础层、以垂直行业领域AI服务为主的行业层和以大模型应用服务为主的应用层，三层服务相互促进，协同优化，共同支撑产业转化和发展。

《白皮书》对北京市大模型应用案例进行了梳理，从政务、金融、医疗、传统产业赋能、文化旅游、智慧城市等六个行业领域切入，围绕创新性、示范性、经济与社会效益性、可推广性等四个维度，选取衔远科技、360、瑞莱智慧、旷视、百度等18个典型案例，详细分析了各领域用户需求、解决方案、项目成果。如衔远科技围绕北京一轻科技集团在市场需求跟踪、新型产品研发等方面需求，打造品商大模型示范应用，形成商品智能反向定制、预测性生产、智能调度、智能营销等服务功能，加速消费制造领域全链路数智化升级;360围绕银行在数字化转型方面需求，打造金融领域大模型，实现员工平均办公文档处理时间减少40%等。基于案例分析，《白皮书》进一步提出了目前大模型应用落地面临的挑战。一是算力资源供不应求，成为大模型企业创新研发的重要挑战。二是高质量数据成为严重掣肘大模型行业应用的关键。三是大模型幻觉问题有所改善，但离规模落地尚有差距。四是大模型应用存在“蹭热度”和同质化情况。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 极简智能王:一键生成创作文案

    极简智能王是一款智能创作工具，可以帮助用户快速生成各类文案，包括新媒体运营、职场效率提升、创意功能写作等。它提供了丰富的模板和功能，用户可以根据自己的需要选择合适的模板，进行创作。极简智能王具有简单易用、高效快捷的特点，可以极大地提升用户的创作效率。

    智能创作 文案生成 创作工具

  • Stepsize AI:利用AI分析和总结项目进程,生成每周报告

    Stepsize AI是一个使用AI分析项目管理系统的产品迭代数据,自动生成每周报告的网站产品。它可以监控产品开发指标,总结development sprint的主题和目标,概览产品开发进度,聚焦具体项目的详细进度。这样可以帮助产品经理和项目经理快速了解团队的工作进展。

    AI 项目管理 进度跟踪

  • 鸠摩搜书:图书优惠券，省钱又省心

    鸠摩搜书是淘宝网站推出的图书折扣优惠活动，用户可以在购买图书时使用优惠券享受折扣，省钱又省心。优势：提供丰富的图书选择，价格优惠，定价：免费使用，定位：为用户提供图书购物优惠。

    淘宝 图书 优惠券

  • 小K电商图:首款商用级电商AIGC图片产品

    小K电商图是一款商用级电商AIGC图片产品，无需模特和摄影师，减少95%制作成本。自研优化算法，生成图片更可控。用户可以生成适合世界各地市场的AI模特和AI场景的电商图片，解决AIGC图片背景可控性问题。同时，还提供定制专属AI模特和企业解决方案，针对客户的个性化和精细化需求提供定制服务。

    电商 AIGC 图片生成

  • Parsers VC:VC投资预测和匹配平台

    Predict Investments and Venture Matching是一个VC投资预测和匹配平台。它可以预测初创公司可能获得的投资轮次和估值,同时匹配创业者与感兴趣的VC。该平台让创业者可以更高效地融资,让投资人可以发现潜在机会。

    商业智能 数据分析 人工智能

  • Fortune App:AI助手管理公司业务财务,智能跟踪、分析并预测企业资金流动

    Fortune App是一个AI财务管理软件,通过连接企业的所有银行账户,自动跟踪资金流动,进行精确的交易和账户监控,利用AI技术进行高级分析并提供洞察建议,帮助企业管理层更好地了解公司财务状况并制定决策。

    AI 财务 数据分析

  • 天壤小白大模型:人人可用的 AI 场景应用开放平台

    天壤小白大模型是基于语言大模型的 AI 应用开放平台，无需代码开发，即可快速、灵活地搭建个性化的 AI 应用。通过提示词工程、语义搜索、向量数据库等各类 AI 工具组件，破解幻觉难题，为开发者和企业提供一站式的大模型应用服务。覆盖知识管理、市场销售、客户服务、内容生成、辅助决策、多语言翻译等多个场景。

    AI 应用开放平台 大模型应用 语义搜索引擎

  • Walling:视觉化协作工具

    Walling是一个用于组织工作和呈现想法的新型媒体平台。它提供了一个直观的视觉界面,使团队能够高效地收集、整理和共享项目相关的笔记、文档、链接、图片、视频等,并实时协作和交流。Walling让工作和想法的呈现更具吸引力和印象深刻。

    生产力 协作 项目管理

  • Devv Search:最懂程序员的新一代 AI 搜索引擎

    Devv Search是一款针对程序员的新一代AI搜索引擎，能够帮助开发者快速准确地找到他们需要的代码片段和解决方案。通过强大的人工智能技术，Devv Search能够理解开发者的搜索意图，提供精准的搜索结果，极大提高了开发效率。定价灵活多样，适合个人开发者和企业用户。

    AI 搜索引擎 程序员

  • 麦耳会记:AI 办公助手

    麦耳会记是一款集实时语音转写、实时翻译和 AI 辅助写作功能为一体的 AI 办公助手。它可以用于办公会议、学生网课、客户访谈录音等场景。软件支持边录音、边转写，录音结束后，音频、文本实时同步至 PC 端、手机端。采用云端存储资料的方式，无论是办公、地铁，还是旅游途中，都可以随时随地查看文档或音频。麦耳会记还提供实时字幕同传功能，帮助听力受损人士更好地参与会议。

    语音转写 实时翻译 AI 助手

  • ob1 by Outerbase:无代码平台,通过简单提示就可以部署整个后端基础架构

    AppMaster是一个无代码平台,用户可以通过简单的提示,在几秒钟内部署整个后端基础架构,包括数据库、API等,大大简化了后端开发。该产品免费提供部分功能,通过订阅计划可以解锁更多高级功能。

    无代码 自动化 后端

  • Rotato:分钟内生成3D模型和电影

    Rotato是一款用于生成个性化3D模型和电影的工具，用户可以在几分钟内生成令人惊叹的3D模型，无需具备3D设计经验。产品拥有30多种经过验证的3D设备模型，提供免费模板库，支持50多种图片和视频格式，以及Figma插件。用户可以在PowerPoint、Google Slides、Docs、电子邮件、App Store图片、App Store预览、TikTok、Instagram等任何地方使用Rotato生成的模型。

    3D模型 设计工具 电影制作

  • Zixflow:是一个全能工作区,可以帮助您获得成功

    Zixflow是一个面向客户管理、工作流自动化和与客户互动(通过电子邮件、短信或WhatsApp)的一体化解决方案。它可以帮助企业管理客户关系,并通过AI推动业务成功。主要功能包括:自定义CRM,工作流自动化,多渠道客户互动等。关键优势是全能工作区,使用灵活,强大的定制能力。

    CRM 工作流 客户互动

  • 大饼AI变声:实时变声，让声音更好听

    大饼AI变声是一款全链解决方案，支持Win/Mac/iOS/Android版本可选，提供SDK及高DAU使用。除了实时变声，还为声音从业者打造了音色转换工具，为内容创作者提供了文本转语音等功能。

    变声 声音处理 音色转换

  • Soundify:是一个 AI 驱动的音频编辑工具

    Soundify是一个基于AI的音频编辑工具,提供音频修复、音质增强、去噪等功能,能够帮助用户简单快速地优化和提升音频质量。该产品采用独特的深度学习算法,能够准确识别和消除杂音,平滑音频细节,使声音更清晰流畅。与此同时,它还提供了音频切割、调整速度等其他编辑功能。Soundify易于使用,全自动操作,大大降低了音频后期的工作量,适合个人用户和专业音频工作者使用。

    音频编辑 音频处理 音频修复

  • ChitChop:200+智能工具，开启AI新时代

    ChitChop是一款集成了200+智能工具的AI平台，通过AI技术为用户提供内容创作、数据分析、设计辅助等多种功能，帮助用户提升工作效率和创造力。产品定位于提供全方位的智能工具支持，为用户在工作和创作中提供便利。

    AI 智能工具 内容创作

  • Runway动态笔刷:一切你需要的，创作任何你想要的。

    Runway 是一个创意工具平台，提供视频编辑、图像生成、人工智能训练等功能。它可以帮助用户生成视频、编辑图像、训练自定义 AI 模型等。Runway 提供多种 AI 魔法工具，包括视频到视频、文本 / 图像转视频、删除背景和资产管理，最新的动态笔刷支持一抹图像变视频。用户可以根据自己的需求选择适合的工具进行创作。Runway 适用于广泛的创作场景，包括设计、视频制作、音乐、写作等。

    视频编辑 生成视频 Ai动画制作

  • BounceBan GPT:免费电子邮件验证服务

    BounceBan GPT是一个免费的电子邮件验证服务,它可以帮助用户验证电子邮件是否存在、是否可用。它支持验证全部类型的电子邮件,无限次数,准确率高达97%。用户只需要在ChatGPT中输入邮箱,即可获得验证结果。它的响应很快,方便用户快速批量验证电子邮件。

    电子邮件验证 ChatGPT 免费

  • Neurotale:AI 助力创作，提升叙事能力

    Neurotale 是一款由人工智能驱动的写作助手，能够提升叙事能力。它能够无缝地组织思维，激发创造力，并以无与伦比的清晰度表达您的想法。Neurotale 的尖端技术可以改变您的写作过程，引导您打造引人入胜的叙事和富有洞察力的内容。立即注册免费试用。

    AI 写作助手 创意

  • Axcent:基于 AI 的协作式写作、头脑风暴、博客出版和协作平台

    Axcent 是一款集写作、头脑风暴、博客出版和协作于一体的平台,为团队和个人提供协作 AI 加持的写作和头脑风暴功能。用户可以利用 AI 和团队力量迅速撰写精彩内容。平台提供实时协作聊天功能,让团队成员和 AI 机器人进行沟通和分享想法。它还提供超快速 SEO 优化博客出版功能,让用户使用自定义域名轻松创建和发布博客,极大的提高写作和内容发布的效率。

    写作 协作 AI

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM