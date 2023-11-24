Redmi K70 Pro“墨羽”配色外观公布 直边直屏设计

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:Redmi K70已经正式官宣，将于11月29日发布。今天，官方公布了其背部外观，展示了“墨羽”配色的效果。
Redmi K70 Pro的背部设计采用了直边直屏的风格，与小米14非常相似。
其摄像头区域采用了长条形的模组云阶，配备三颗摄像头，主摄为5000万像素镜头，支持OIS光学防抖，同时还有一颗2倍长焦镜头。
虽然采用直边设计，但背壳边缘有比较圆润的过度，握持感更舒服。此外，K70终于用上了金属中框。
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站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:Redmi K70已经正式官宣，将于11月29日发布。今天，官方公布了其背部外观，展示了“墨羽”配色的效果。
Redmi K70 Pro的背部设计采用了直边直屏的风格，与小米14非常相似。
其摄像头区域采用了长条形的模组云阶，配备三颗摄像头，主摄为5000万像素镜头，支持OIS光学防抖，同时还有一颗2倍长焦镜头。
虽然采用直边设计，但背壳边缘有比较圆润的过度，握持感更舒服。此外，K70终于用上了金属中框。
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近日一款型号为RedmiNote13RPro的新机在中国电信终端产品库现身，并公布出外观和配置。该机的外观非常有亮点，与此前曝光的RedmiK70系列十分相似，背部摄像模组非常巨大镜头只是排列在左侧部分。机身内置5000mAh电池，保留了3.5mm耳机接口，后置双摄为1.08亿像素200万像素。
RedmiK70此前已经宣布，将在本月正式登场，除了传统的性能提升之外，质感升级是这次的重中之重。今天有博主提前曝光了疑似这款新机的外观图，虽然摄像头部分被抹去，但依然能看到不少信息。卢伟冰在和网友的互动中已多次明示K70系列将把门焊死，产品很强，不给友商机会。
预热多日今天RedmiK70系列终于官宣，将于11月29日召开新品发布会。官方海报上也终于揭晓了新机的外观设计。虽然性能不同，但三款新机的设计语言和整体外观基本都保持一致。
今日Redmi官方宣布，K70系列新品发布会定档11月29日晚7点。此次发布会将推出K70E、K70、K70Pro三款新机。将于11月29日发布会正式揭晓。
在公开背部设计之后，RedmiK70Pro的正面外观也正式揭晓。新机采用了6.67英寸的超窄边直屏，只有下巴部分略宽了一些，屏幕四周无屏幕支架、无填缝胶，整体与小米13的边框控制类似，观感非常舒适。该处理器基于台积电4nm工艺打造，采用了152的八核架构设计，其中超大核是Cortex-X4，性能提升30%，能效提升20%。
RedmiK70系列将于11月29日正式发布，随着发布会临近，官方也终于开启了新机预热。继RedmiK70Pro墨羽”配色亮相后，K70Pro新晴雪配色也正式出炉。除了K70Pro，RedmiK70系列还将带来K70E、K70两款机型，前者首发联发科天玑8300-Ultra芯片，后者搭载第二代骁龙8芯片。
RedmiK70系列将会在本月正式发布，共有三款机型，目前均已入网，静待上市。有爆料者最新公布了该机的渲染图，K70将采用全新的直边直屏设计，这也与此前的消息保持一致。K70E的整体配置则更低一些，采用天玑9000系列芯片，支持90W快充、塑料边框。
今天下午，Redmi品牌总经理卢伟冰发博表示，RedmiK70Pro将搭载见证散热技术划时代的全新冰封散热”系统。全新的冰封散热”系统使用了全新材料和定制架构，并且可以实现AI温控全程监测，据介绍有三方面领先，分别是：理念领先，全局规划的散热系统解决方案；技术领先，自研新一代散热材料；体验领先，挑战被动式散热极限。RedmiK70Pro这次在外观、体验、屏幕、影像各方面全面进化，官方定位是Redmi全场景性能之王”。
RedmiK70系列将于本月发布，大概率今天官宣定档，下周正式发布。RedmiK70Pro机型这次带来重磅升级，不仅仅是性能是全方位提升。此外还会支持IP68级防尘防水、120W闪充等特性。
小米集团卢伟冰与网友互动时表示，RedmiK70系列会真正把门焊住，不会给友商机会。RedmiK70系列包含RedmiK70标准版和RedmiK70Pro至少两款机型，其中标准版将搭载高通骁龙8Gen2移动平台，Pro版搭载骁龙8Gen3移动平台。RedmiK70系列这次全系标配2K直屏，最高支持IP68级防尘防水，最高支持120W闪充。
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