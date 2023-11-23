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AI视野：飞书智能伙伴发布；OpenAI曝光Q*项目；Grok下周将向x的Premium+订阅用户推出

2023-11-23 15:32 · 稿源：站长之家

📰🤖📢AI新鲜事

xAI的聊天机器人Grok下周将向Premium+订阅用户推出

近期，Elon Musk宣布xAI的聊天机器人Grok将在下周推出，服务对象为X Premium+订阅用户。Grok被定位为xAI对抗其他聊天机器人的解决方案，具有更多个性和对“辛辣”问题的回答。

【AiBase提要:】

1. Elon Musk宣布xAI聊天机器人Grok将在下周推出，服务对象为X Premium+订阅用户。

2. Grok被定位为xAI对抗其他聊天机器人的解决方案，具有更多个性和对“辛辣”问题的回答。

3. 该聊天机器人将通过X平台实时获取知识，成为Premium+套餐的一部分。

OpenAI曝光Q*项目:AI能力潜在威胁人类

OpenAI在给员工的内部信息中承认了一个名为Q*的项目。OpenAI的一些人认为，Q* （读作 Q-Star） 可能会成为这家初创公司探索人工通用智能 (AGI)的一个突破口。OpenAI将AGI定义为在大多数有经济价值的任务中超越人类的自主系统。

【AiBase提要:】

1. OpenAI内部承认Q*项目存在，可能是人工通用智能的突破口。

2. 两位员工研究员向董事会发出警告信，称一个强大的人工智能可能威胁人类。

3. Q*项目被认为在数学领域有突破，引发对其潜在危险性的担忧。

GPT-4升级成学术造假“神器”

学术造假有了GPT-4，变得更容易了。这两天，一篇刊登在Nature上的新闻表示，GPT-4生成的造假数据集，第一眼还真不一定看得出来。除非请来业内专家仔细对数据集进行评估，才能发现个中细节的不合理性。

【AiBase提要:】

1. OpenAI发布GPT-4Turbo，升级六大方面，引发学术造假担忧。

2. Nature报道指出，GPT-4生成的假数据难以辨别，需要统计学专家审查。

3. 研究使用GPT-4生成医学研究数据，支撑错误观点，引发学界关注。

元象XVERSE多模态数字人上线

元象XVERSE宣布推出多模态数字人，其多模态数字人方案具有以下特点:形象逼真、能听会道、灵活生动和情智兼备。

微信截图_20231123114849.png

【AiBase 提要】

1、元象 XVERSE 推出多模态数字人，形象逼真、能听会道、灵活生动和情智兼备。

2、 元象的多模态数字人方案具有好看、聪明、可定制的特点，交互流畅，易分享传播，一站式服务省心省力。

3、应用场景包括虚拟 IP、聊天陪伴、解说导览、客服培训和在线直播等，提供个性化定制服务，实现与用户的互动和沉浸体验。

Adobe 收购文本生成视频公司 Rephrase

尽管交易金额未公开，但此举预计将增强 Adobe 的 Creative Cloud 产品套件，这些产品在过去一年中逐渐获得了生成式 AI 的升级。特别是，Rephrase 将帮助公司赋予其客户仅用文本即可生成专业级视频的能力。

【AiBase提要:】

1. Adobe收购加利福尼亚文本到视频公司Rephrase，加强生成式AI能力。

2. 增强Creative Cloud产品套件，帮助客户只用文本生成专业级视频。

3. Rephrase团队将转到Adobe，提供生成式AI视频服务。

Stability AI 音频负责人因版权问题辞职

Stability AI 音频团队负责人 Ed Newton-Rex 在 Twitter 上宣布离职，原因是他不同意公司关于在版权作品上训练生成式人工智能模型属于 “公平使用” 的观点，这一举动引发了不同的反应。

【AiBase提要:】

1. Stability AI 音频负责人Ed Newton-Rex因不认同公司关于在版权作品上训练生成式人工智能模型属于“公平使用”的观点辞职。

2. 该举动引发了关于“公平使用”概念和AI模型在未经创作者许可下广泛使用内容的广泛讨论。

3. Newton-Rex反对整个采用相同方法的产业群体，他认为版权问题超出了Stability AI。

谷歌Bard升级 YouTube Extension 功能

Google的Bard AI聊天机器人现在可以回答关于YouTube视频的问题。 Bard通过扩展YouTube Extension的功能，不仅可以找到特定视频，还可以回答与视频内容相关的具体问题，提供更深入的视频交流体验。

【AiBase提要:】

1. 谷歌宣布Bard AI升级，通过YouTube Extension更深入回答视频问题。

2. 用户可在观看视频时向Bard提问，拓展互动体验。

3. Bard扩展功能从查找视频到回答具体问题，提供更丰富的视频交流。

iPhone15Pro/Max支持一键触发ChatGPT Voice

近期，OpenAI 推出的 ChatGPT Voice 功能开放给所有免费用户，为 iPhone15Pro 和 Pro Max 用户提供了一项新的选择，可以将手机上的“Action Button”配置为 ChatGPT 语音助手，不再依赖于 Siri。

【AiBase提要:】

1. OpenAI最新推出ChatGPT Voice功能，全免费开放给iPhone15Pro/Max用户。

2. 用户可将手机\"Action Button\"配置为ChatGPT语音助手，不再依赖Siri。

3. 配置简单，只需在iOS设置中选择\"Action Button\"菜单，关联\"ChatGPT\"并选择\"Start voice conversation\"。

🤖📱💼AI应用

飞书智能伙伴发布 支持自主选择底层大模型

在2023年秋季飞书未来无限大会上，飞书发布了一款名为“飞书智能伙伴”的AI服务框架，这个智能伙伴可以作为一个开放的AI服务框架，根据企业业务场景选择适合的底层大模型，支持内容总结、内容创作、数据分析、系统搭建等业务场景。

微信截图_20231122171050.png

【AiBase提要:】

1. 飞书发布了一款名为 “飞书智能伙伴” 的 AI 服务框架，支持企业业务场景选择适合的底层大模型。

2. 用户可以创建专属名字及头像的智能伙伴，智能伙伴能够迅速获取信息并生成相关内容。

3. 飞书智能伙伴还能帮助用户制定工作计划并生成日报、周报。

Chrome浏览器推出新“高级”设置 整合智能功能

谷歌Chrome浏览器正在开发一个名为“高级”的新设置界面，整合其在人工智能方面的各项新功能。高级设置预计会包含Chrome的两大新智能工具:标签页面自动分类和智能表单填充。标签页面工具能够在打开大量标签后，自动进行分组归类，方便用户组织管理。

【AiBase提要:】

1. 谷歌Chrome浏览器即将推出名为“高级”的新设置界面，集成人工智能新功能。

2. 新的高级设置页面网址为chrome://settings/ai。

3. 高级设置将包含两大智能工具:标签页面自动分类和智能表单填充。

🤖📈💻💡大模型动态

阿里巴巴推大规模音频语言模型Qwen-Audio

阿里巴巴研究团队最近推出的Qwen-Audio系列为大规模音频语言模型领域带来了重大突破。该系列通过采用层次标签的多任务框架，成功解决了有限的预训练音频模型面临的多样化任务的挑战。

项目地址:https://github.com/qwenlm/qwen-audio

【AiBase提要:】

1. 阿里巴巴首次推出Qwen-Audio系列，标志着在大规模音频语言模型领域取得显著突破。

2. 采用层次标签的多任务框架，成功解决了预训练音频模型面临的多样化任务挑战。

3. Qwen-Audio-Chat支持多轮对话和各种音频中心场景，展现了其通用音频理解能力。

微软研究推新型视觉基础模型Florence-2

Florence-2通过统一的预训练和网络设计，引领了在计算机视觉中整合空间、时间和多模态特征的潮流。该模型通过任务特定的微调和使用嘈杂的文本-图像对进行预训练，在转移学习方面取得了显著的进展。

image.png

【AiBase提要:】

1. 微软研究推出Florence-2，采用统一提示式表示，成功解决了计算机视觉挑战。

2. 通过多任务学习和大规模数据集，实现了在多个视觉任务上的零样本表现。

3. 采用序列到序列结构，支持目标识别、字幕生成等多种视觉任务。

猎户星空发布开源 OrionStar-Yi-34B-Chat 模型

人工智能服务型解决方案提供商“猎户星空”发布了一款基于零一万物开源的 Yi-34B 模型微调后的 chat 模型 ——OrionStar-Yi-34B-Chat。该模型在 C-Eval 和 C-MMLU 两个中文评估基准中表现出色，超过了其他国产大模型。

【AiBase提要:】

1. 猎户星空发布了基于零一万物开源的 OrionStar-Yi-34B-Chat 模型，可免费商用。

2. 该模型在 C-Eval 和 C-MMLU 两个中文评估基准中表现出色。

3. OrionStar-Yi-34B-Chat 是 ChatGPT 的优秀开源替代品之一。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

tldraw发布病毒式应用，用GPT-V自动生成网页代码

近日，tldraw发布了一款引人注目的病毒式应用程序，为用户提供了一种全新的软件设计体验。这款应用程序允许用户利用类似绘画的界面迅速设计软件，并通过其强大的GPT-V引擎自动生成相应的Web代码。

image.png

项目地址:https://github.com/tldraw/make-real-starter

【AiBase提要:】

1. tldraw推出病毒式应用，通过绘画界面快速设计软件，GPT-V引擎自动生成高质量Web代码。

2. 用户友好界面摆脱繁琐编码，实现直观设计，提高工作效率，支持自然语言指令。

3. 生成Web代码健壮可靠，无需深入了解编程语言，轻松创建高质量Web应用。

Clarifai十周年庆典发布全栈生成AI平台

AI技术领导者Clarifai近日庆祝了其十周年，并在庆典中发布了首个全栈生成AI平台，将企业生成AI的构建能力交到了开发者手中。这标志着Clarifai在AI领域的工程创新迈出了新的一步，为更快地构建AI提供了更多可能性。

【AiBase提要:】

1. AI领军企业Clarifai近日庆祝十周年，发布首个全栈生成AI平台。

2. 平台提供开发者全方位工具，交付构建企业生成AI的能力。

3. Clarifai整合十年技术积累，包括先进机器学习模型和数据处理工具。

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