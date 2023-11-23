美国联邦贸易委员会授予自身更多权力，推动AI调查进程

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息:美国联邦贸易委员会（FTC）最近以3-0的投票通过了一项决议，授予自身在涉及使用或声称由人工智能(AI)驱动的产品和服务的调查中使用强制程序的权力。这一机制使得FTC能够要求获取相关文档。在此决议下，委员会工作人员将能够在对企业AI活动进行调查时，更快地发出类似传票的民事调查需求(CIDs)。尽管FTC保留指定调查对象的权利，但工作人员将能够更迅速地请求文档和面试。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这一权力将有效持续十年，旨在加速调查，认识到AI在未来贸易监管案件中的重要性。FTC表示，尽管生成式AI具有许多有益用途，但它也可能被用于欺诈、欺骗、侵犯隐私等不公平行为，可能违反FTC法案和其他法律。此外，AI还可能在多种方式上引发竞争问题，尤其是在少数公司控制支撑AI的基本输入或技术的情况下。

随着对AI的关注不断增加，FTC上周启动了“FTC语音克隆挑战”，旨在找到阻止这种日益普遍的欺诈行为的最佳创意解决方案。恶意分子可以滥用AI算法模仿目标的语音，以获取敏感信息，例如银行账户，或者在勒索骗局中欺骗他们的家人、朋友或公司。委员会正在寻找跨学科的方法，包括构建可以检测AI生成的音频的产品，或制定处理这个问题的政策和程序。

对于这一挑战，FTC强调这不是技术解决方案或呼吁自我监管，而是希望生成跨学科工具以预防伤害，并将继续执行法律。获胜者将获得25000美元奖金，亚军将获得4000美元，最多三个“荣誉提名”将获得2000美元。如果可行的创意解决方案未出现，FTC警告说，这将向决策者发送一个关键而早期的警告，表明他们应考虑在市场上使用这项技术时施加更严格的限制，考虑到防止应用程序在市场上产生有害发展的挑战。

此外，FTC还多次发出警告，表示将严厉打击那些构建或声称使用AI的开发人员，如果其产品用于欺诈、欺骗或操纵消费者。例如，FTC正在调查OpenAI的ChatGPT软件，以查看其是否违反与数据隐私或声誉损害相关的消费者保护法。

（举报）