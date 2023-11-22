支付宝全面开放小程序备案服务入口 加速推进备案工作

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:11月22日消息，支付宝今日发布消息称，为进一步落实《关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》相关要求，强化做好移动互联网信息服务管理，结合前期平台公告和试点开放情况，支付宝平台自2023年11月22日起，全面开放小程序ICP备案入口，为小程序开发者和商家提供代备案服务。自2023年11月22日起，小程序开发者和商家可登录支付宝开放平台或商家平台即可提交备案。对新上架的小程序，也需同步完成备案。

具体内容如下:

根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》、《互联网信息服务管理办法》及《非经营性互联网信息服务备案管理办法》等法律法规要求，在中国境内从事互联网信息服务的移动互联网应用程序主办者，均需履行备案手续，否则将不得从事互联网信息服务。

为进一步落实《关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》相关要求，强化做好移动互联网信息服务管理，结合前期平台公告和试点开放情况，支付宝平台自2023年11月22日起，全面开放小程序ICP备案入口，为小程序开发者和商家提供代备案服务。

自2023年11月22日起，小程序开发者和商家可登录支付宝开放平台或商家平台即可提交备案。对新上架的小程序，也需同步完成备案。

支付宝平台会根据监管要求，持续完善备案流程和服务保障，为小程序开发者和商家提供优质的代备案服务体验。对于未在监管规定时限内完成备案的小程序，平台将依照监管规定对其采取标注“未备案”、限制更新、屏蔽、下架等适当处置措施，或将影响小程序的正常功能使用。

此外，支付宝平台为小程序开发者和商家免费提供代备案服务，不会收取任何费用或授权任何机构收费。以支付宝或其授权名义有偿代办备案的行为，均非官方授权行为，请大家谨慎识别，以免受骗。

如有任何相关线索，请联系我们，支付宝平台将及时处理，以保障小程序开发者和商家的合法权益，营造安全稳定、清朗有序的平台生态环境。

支付宝开放平台

2023年11月22日

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