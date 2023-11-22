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施耐德电气借助生成式人工智能革新运营

2023-11-22 14:44 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🚀 施耐德电气运用Microsoft Azure OpenAI的Generative AI（GenAI）技术，通过内部操作和客户赋能，实现数字化能源管理和自动化的革新。

2. 🗂️ GenAI的关键功能包括Resource Advisor Copilot、内部对话助手Jo-Chat GPT和Finance Advisor，加强了数据分析、可视化和决策支持等方面，提高了效率。

3. 🌱 该技术对可持续发展的承诺产生了转变性影响，体现在内部生产力的提升以及与Microsoft的合作中，共同致力于可持续和数字化未来。

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:作为能源管理和自动化数字化转型的专家，施耐德电气正在借助生成式人工智能（GenAI）技术改变其内部运营，以及为客户提供更强大的支持。通过整合Microsoft Azure OpenAI，Schneider Electric在数字化能源管理和自动化方面迈出了创新的一步。

为了提升运营流程，优化资源分配和繁琐任务，施耐德电气选择了GenAI技术，以增加速度和效率。其中，Resource Advisor Copilot是GenAI的一个重要组成部分，通过利用Microsoft Azure OpenAI的大型语言模型技术，构建了嵌入在Resource Advisor内部的数字助手Copilot。该工具为客户提供了改进的数据分析、可视化、决策支持、性能优化以及处理复杂行业知识和系统信息的能力。

除了Resource Advisor Copilot之外，其他内部运营也受益于GenAI集成，包括基于Microsoft Azure OpenAI Service的内部对话助手Jo-Chat GPT和Finance Advisor，后者有助于实现一致、合规和及时的决策支持。同时，Knowledge Bot作为客户服务代表使用的对话助手，以及通过自然对话风格搜索产品的对话式搜索，也是这一创新计划的一部分。

Philippe Rambach，施耐德电气的首席人工智能官员，认识到生成人工智能的转变性影响，强调公司正在积极投资于这项技术。他指出，生成人工智能已经在提高内部生产力方面取得了实质性的成果，并强调其与公司对持续改进和有影响力的创新的承诺相吻合，尤其是在可持续性的背景下。

自从在2021年推出人工智能中心组织以来，该公司一直在涉足人工智能领域。新工具的出现导致了一个专门的GenAI核心团队的创建，他们的角色是与内部和外部利益相关者密切合作，发现早期应用机会。

Microsoft的制造与移动业务企业副总裁Dominik Wee表示满意地与Schneider Electric合作。他提到，Microsoft Azure OpenAI使施耐德能够创建灵活、可扩展、经济高效且基于人工智能的解决方案。这些解决方案与两家公司共同为可持续和数字化未来设定的目标相一致。

他强调:“Microsoft Azure OpenAI使Schneider能够开发灵活、可扩展、经济高效且基于人工智能的解决方案，这与我们共同追求可持续和数字化未来的目标完全一致。”

他们的合作旨在为客户提供下一代基于云的解决方案，以及先进的数据和人工智能能力，从而帮助客户实现设定宏伟可持续目标和实现它们之间的差距。这也为业界展示了在数字转型和创新方面的重要一步，特别是在推动可持续性和效率方面。

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