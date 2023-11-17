揭秘人工智能行业： 访问量的 50 个 AI 工具及其超过 24 亿次访问行为

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 17 日消息:最新研究数据显示，ChatGPT 在 AI 工具市场中占据主导地位，市场份额高达 60%。据 WriterBuddy.ai 发布的报告，人工智能在线上已成为「无处不在的力量」，50 个基于 AI 的网站在 11 个月内吸引了超过 24 亿次访问。

2023 年 8 月，这些网站的访问量达到了 2.8 亿次，比报告开始的第一个月增长了 2.6 亿次。这一发现凸显了 ChatGPT 在 AI 工具领域的霸主地位，仅在前 50 大 AI 平台中就贡献了 14.68 亿次访问量。与此同时，像 Character.ai、Google Bard 和 Perplexity AI 等新兴竞争者共同占据了聊天机器人市场月访问量的 18.69%。AI 聊天机器人工具总体上最受欢迎，访问量超过 19 亿次。

CNBC 报道称，ChatGPT 的开发商 OpenAI 正在探索制造自己的人工智能芯片。OpenAI 由 Sam Altman、Elon Musk、Peter Thiel 等知名投资者于 2015 年成立。目前，像 Nvidia 这样的芯片制造商正因为满足 AI 的数据处理需求而经历爆炸式增长。例如，Nvidia 股价在过去六个月内上涨了近 68%，公开交易的芯片制造商估值高达 1210 亿美元，超过了 Meta、Tesla 或 Berkshire Hathaway。

据 Barron’s 报道，OpenAI 的估值接近 800 亿至 900 亿美元。Sam Altman 表示，公司今年的收入预计将达到 10 亿美元。公司主要通过向企业和个人提供高级功能的访问权限来获取收入。希望使用 OpenAI 技术作为其他技术的基础或 OEM 模式的公司也是公司的主要收入来源。

根据 WriterBuddy.ai 的报告，ChatGPT 在使用领域占据主导地位。对于 ChatGPT 用户来说，平均使用时长为 30 分钟，该工具在美国、印度和巴西最受欢迎，这与 Statista 的总体搜索流量相吻合。近 60% 的用户通过移动设备访问 ChatGPT，而用户群体则以男性为主，占比近 75%。

在一个相关故事中，对「AI 女友」的搜索量增加了超过 2400%。在争夺 AI 主导地位的竞赛中，ChatGPT 继续领先。但在调查中被提及的其他 49 家 AI 公司都在关注：ChatGPT 的领先地位还能持续多久？ChatGPT 可能不是唯一的选择，但它是大多数人正在使用的那个。

阅读完整 WriterBuddy.ai 报告：https://writerbuddy.ai/blog/ai-industry-analysis。

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