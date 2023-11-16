任天堂运用AI技术增强Peridot虚拟宠物的真实感

**划重点:** 1. 🌐 **AI技术介绍:** Pokémon Go开发商Niantic（任天堂）将引入生成式AI技术到其虚拟宠物游戏Peridot中，通过分析真实世界中的物体来确定宠物的反应。 2. 📱 **算法运作:** 游戏更新后，Niantic的算法将使用手机摄像头捕捉的真实物体，并将其转化为语言模型可解析的词汇。 3. 🐾 **个性化反应:** 游戏中的每个宠物（称为Dots）都有其个性概况，类似于Pokémon的不同性格，将被馈送到语言模型中，询问特定个性类型的Dot将如何与周围的物体互动。

站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:Pokémon Go的开发商任天堂，宣布在其原创增强现实宠物游戏Peridot中引入生成式AI技术，旨在使虚拟宠物更加真实地模拟现实中的行为。

从今天开始的更新中，Niantic的算法将通过手机摄像头捕捉的真实物体，并将其转化为语言模型可解析的词汇，运用Meta's Llama2程序的定制版本。这一技术的核心是通过分析真实世界中的物体，为Peridot中的虚拟宠物（称为Dots）提供更真实和个性化的反应。

图源备注:图片来自Niantic

每个Dot都将拥有类似于Pokémon不同性格的个性概况，这些信息将被馈送到语言模型中。随后，Peridot将向语言模型询问特定个性类型的Dot如何与其周围的物体互动，以获得在游戏中表现的准确反应。这一过程的结果是，通过AI技术，游戏将更充分地利用以前未使用的动画资源，这些资源在以往的编程中难以找到合适的情境来使用。

Niantic在其新闻稿中表示:“由于新系统利用生成式AI，这些动画现在已成为更多可能反应的一部分。”

Niantic期望通过这项AI技术的运用，使Peridot中的虚拟宠物更加生动。然而，开发商也强调希望在增加真实感的同时，不要让宠物变得过于真实，以免玩家在一天中不得不清理太多猫咪呕吐物。

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