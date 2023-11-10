智谱AI以200亿人民币估值寻求新一轮融资 推出第三代基座模型ChatGLM3

要点: 智谱 AI 正以200亿人民币估值，寻求新一轮融资，成为国产大模型创企中估值最高的公司之一。 智谱 AI 推出第三代基座模型 ChatGLM3，进行了全方位升级。 智谱 AI 的投资方包括阿里、美团、腾讯、小米等大厂，进入 B 轮后期融资阶段。

站长之家(ChinaZ.com) 11月10日 消息:智谱 AI，一家百亿清华系国产大模型公司，被曝正以200亿人民币估值，寻求新一轮融资。这使其成为国产大模型创企中，估值最高的一家公司之一。10月底官宣融资额度后，智谱 AI 迅速有了新动作:推出自研第三代基座大模型 ChatGLM3，从底层架构和模型功能进行了全方位升级。而其投资方包括阿里、美团、腾讯、小米等大厂，进入 B 轮后期融资阶段。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

第三代基座模型 ChatGLM3是其自研迭代出的最新产品，主要在性能和推理能力方面进行了提升，同时增加了代码解释器功能。此外，智谱 AI 还推出了其他多个模型，如单卡版模型 ChatGLM-6B、视觉模型 Visual-6B、代码模型 CodeGeeX2等。这些模型的开源和推广，使得智谱 AI 在大模型领域有着较高的知名度和影响力。

据了解，智谱 AI 的投资方包括阿里、美团、腾讯、小米等大厂，以及多家一线 VC。这些投资方的支持和合作，为智谱 AI 提供了资金和资源的保障，同时也增加了其在市场上的竞争力。智谱 AI 以其高估值和持续的融资活动，展现出了其在大模型领域的发展潜力和市场价值。

作为国产大模型公司的代表，智谱 AI凭借着自研的基座模型和开源的策略，在大模型领域取得了一定的成就。随着技术的不断进步和市场的不断发展，智谱 AI 有望继续在大模型领域中发挥引领作用，并成为国内外业界的重要参与者和推动者。

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