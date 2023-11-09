GitHub发布Copilot Workspace 开发者第二大脑来袭

要点: 1、Copilot Workspace 可以帮助开发者完成更大、更复杂的任务。 2、Copilot Workspace 侧重于任务选择、意图表达和与 AI 合作寻求解决方案。 3、GitHub 结合 AI 智能体技术和 GitHub Codespaces 实现无头、短暂、安全的计算方式。

站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:Copilot Workspace是GitHub新发布的开发工具，旨在帮助开发者完成更大、更复杂的任务。该工具侧重于任务选择、意图表达和与AI合作寻求解决方案，同时GitHub结合AI智能体技术和GitHub Codespaces实现无头、短暂、安全的计算方式。这些新工具使得开发人员的角色不再是主要的编程和开发者，而是进行基本的审核和确认，实现了人类开发参与进一步减少的目标。

地址:https://githubnext.com/projects/copilot-workspace

Copilot Workspace的主要功能是帮助开发者完成更大、更复杂的任务。它提供了任务选择、意图表达和与AI合作寻求解决方案的工具，同时结合了AI智能体技术和GitHub Codespaces的无头、短暂、安全的计算方式，使得开发人员的角色更加抽象化，完成任务更加容易。

除了帮助开发者完成更大、更复杂的任务外，Copilot Workspace还有很多其他功能。它可以全面了解问题的来龙去脉，从而提出正确的解决方案，提高了用户体验。此外，它还可以帮助开发人员处理通过CodeQL发现的安全警报，迁移到新版本的依赖库或从一个库迁移到另一个库，以及解决PR审核中的评论问题，大大提高了开发效率。

在使用Copilot Workspace时，只需点击「共享」按钮，就能轻松共享工作区。由于用户体验是结构化的，因此它能捕捉到会话的整个活动日志，这也是了解实施方案为何如此的好方法。这丰富了代码审查形式，在这种审查中，代码差异及其原因都一目了然。此外，GitHub计划添加注释和多人编辑功能，Copilot Workspace将能在一个工具中同时处理开发人员内循环和审查循环。

综上所述，GitHub的Copilot Workspace更新，人类开发参与进一步减少。它重新构想了开发者的内部流程，使得开发者的角色将仅仅是进行基本的审核和确认，而不再是主要的编程和开发者。 Copilot Workspace成为了开发者的「第二个大脑」，为他们提供了强大的工具和功能，极大地提高了开发效率和完成任务的质量。

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