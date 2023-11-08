京东：双11“一键价保”已为用户节省4.28亿元

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:根据京东官方最新的数据显示，自10月23日晚8点至11月7日0点，一键价保服务已经为用户节省了高达4.28亿元。

今年双11期间，有超过8亿款商品参与了全程价保活动，这意味着更多的消费者能够在这个过程中享受到京东的这一优质服务。

申请价保的方式也极其简单，消费者只需在京东首页搜索框输入“价保”关键词，进入价格保护界面，点击“一键价保”即可。

通过这个功能，我们可以更加放心地在京东购物，不必担心商品降价带来的损失。同时，这也进一步强化了京东作为可靠电商平台的形象，吸引了更多的消费者选择在京东购物。

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