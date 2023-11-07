Midjourney年收入2亿美元，估值高达100亿美元

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:生成式AI公司Midjourney自成立以来迅速崭露头角，尽管只有40名员工，年收入却已经实现了超过2亿美元。

与其他初创公司不同的是，Midjourney坚持自主发展，拒绝了多次的创投公司注资邀请，甚至不需要外部投资。据The Information报道，Midjourney每月向用户收取10至120美元的订阅费用，预计今年的收入将超过2亿美元，而CB Insights更估算其估值可能高达100亿美元。

Midjourney之所以成为焦点，部分原因在于创始人David Holz的非传统思维和行为方式。在众多初创公司都积极寻求投资者的时候，Holz却拒绝了所有对Midjourney感兴趣的投资者。

他认为Midjourney不仅仅是一个聊天机器人，更是一种心灵载体，因此不需要大肆推广，通过口碑和社交媒体传播已经足以壮大公司。

据了解，在过去的一年里，Midjourney在Discord平台上的用户数量从200万增长到了1480万，这进一步证明了他们的市场吸引力。

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