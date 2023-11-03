调查:56%阿联酋学生相信AI将彻底改变教育

划重点: 📊 调查显示:56%的阿联酋学生认为人工智能将彻底改变教育 🤖 阿联酋学生对AI使用频繁，尤其善于使用生成型AI工具 📚 学生认为AI将提升教学和学习方法，增强个性化学习体验

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息:根据Anthology最新发布的研究结果，近一半（56%）的阿联酋学生相信人工智能(AI)将彻底改变教育。这项研究显示，AI在阿联酋大学备受欢迎，学生们积极采用这一技术，认为它将在未来的学习中扮演重要角色。

超过5，000名来自世界各地国家的高等教育领导者和在校学生参与了此项调查，其中包括阿联酋、沙特阿拉伯、美国、巴西、新加坡和英国。结果显示，阿联酋的学生是生成型AI工具的最频繁使用者之一，其中32%的学生表示每周都使用这些工具。他们对AI的接受程度超过了美国和英国的同龄人，而且这一趋势预计将继续增长，因为80%的受访学生表示，在未来六个月内，他们将更多地使用生成型AI工具。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

此外，调查还发现，阿联酋的学生对使用AI聊天机器人快速获取答案非常舒适，占比高达36%，而英国仅为13%。当被问及他们认为AI在高等教育中将扮演什么角色时，有56%的阿联酋学生相信它将彻底改革教学和学习方法。他们还相信AI具有协同潜力，其中40%的学生认为AI将提升学生的参与度和互动性。此外，38%的阿联酋学生认为人工智能可以提供个性化学习体验。

Anthology首席执行官Bruce Dahlgren表示，个性化学习体验一直是全球教育工作者追求的目标。通过了解每位学生的需求，教师可以有针对性地指导学生，提高学习效率。他表示:“看到学生们接受人工智能并看到它为他们的学习之旅提供支持的机会，我感到非常兴奋。”

此外，调查还表明，阿联酋的大学领导者中有三分之一承认AI可能会在识别抄袭方面带来新挑战，但他们也提到AI工具在高等教育中可以在多个领域产生积极影响，主要集中在提高教师效率方面，包括课程建设（33%）和编写评估问题(31%)等。

Dahlgren继续表示:“我们仍处于了解AI将如何影响教育的早期阶段。作为在教育领域应用先进技术的先驱，包括AI技术，来自阿联酋的学生和大学领导的热情支持令人鼓舞。这显示出这个地区的学校已准备好采用AI，丰富学生体验并实现更好的成果。”

最近，Anthology宣布推出了一系列由人工智能驱动的新功能，包括AI Design Assist，这是一种帮助教师快速创建引人入胜学习体验的工具，可在Anthology的学习管理系统Blackboard Learn Ultra中使用。所有利用AI的产品功能都是根据Anthology的“可信AI计划”开发的，承诺负责、合法和道德使用AI。

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