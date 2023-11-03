首页 > 业界 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

调查:56%阿联酋学生相信AI将彻底改变教育

2023-11-03 16:15 · 稿源：站长之家

划重点:

📊 调查显示:56%的阿联酋学生认为人工智能将彻底改变教育

🤖 阿联酋学生对AI使用频繁，尤其善于使用生成型AI工具

📚 学生认为AI将提升教学和学习方法，增强个性化学习体验

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息:根据Anthology最新发布的研究结果，近一半（56%）的阿联酋学生相信人工智能(AI)将彻底改变教育。这项研究显示，AI在阿联酋大学备受欢迎，学生们积极采用这一技术，认为它将在未来的学习中扮演重要角色。

超过5，000名来自世界各地国家的高等教育领导者和在校学生参与了此项调查，其中包括阿联酋、沙特阿拉伯、美国、巴西、新加坡和英国。结果显示，阿联酋的学生是生成型AI工具的最频繁使用者之一，其中32%的学生表示每周都使用这些工具。他们对AI的接受程度超过了美国和英国的同龄人，而且这一趋势预计将继续增长，因为80%的受访学生表示，在未来六个月内，他们将更多地使用生成型AI工具。

AI机器人打字

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

此外，调查还发现，阿联酋的学生对使用AI聊天机器人快速获取答案非常舒适，占比高达36%，而英国仅为13%。当被问及他们认为AI在高等教育中将扮演什么角色时，有56%的阿联酋学生相信它将彻底改革教学和学习方法。他们还相信AI具有协同潜力，其中40%的学生认为AI将提升学生的参与度和互动性。此外，38%的阿联酋学生认为人工智能可以提供个性化学习体验。

Anthology首席执行官Bruce Dahlgren表示，个性化学习体验一直是全球教育工作者追求的目标。通过了解每位学生的需求，教师可以有针对性地指导学生，提高学习效率。他表示:“看到学生们接受人工智能并看到它为他们的学习之旅提供支持的机会，我感到非常兴奋。”

此外，调查还表明，阿联酋的大学领导者中有三分之一承认AI可能会在识别抄袭方面带来新挑战，但他们也提到AI工具在高等教育中可以在多个领域产生积极影响，主要集中在提高教师效率方面，包括课程建设（33%）和编写评估问题(31%)等。

Dahlgren继续表示:“我们仍处于了解AI将如何影响教育的早期阶段。作为在教育领域应用先进技术的先驱，包括AI技术，来自阿联酋的学生和大学领导的热情支持令人鼓舞。这显示出这个地区的学校已准备好采用AI，丰富学生体验并实现更好的成果。”

最近，Anthology宣布推出了一系列由人工智能驱动的新功能，包括AI Design Assist，这是一种帮助教师快速创建引人入胜学习体验的工具，可在Anthology的学习管理系统Blackboard Learn Ultra中使用。所有利用AI的产品功能都是根据Anthology的“可信AI计划”开发的，承诺负责、合法和道德使用AI。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • PotionPitch AI:提升销售效果的AI辅助工具

    PotionPitch AI是一款提供给销售团队使用的特殊工具，可在Chrome浏览器中使用。它能够通过AI技术为您的销售消息增添个人化的魅力，帮助您更好地与客户互动，提高销售成功率。它可以帮助您撰写引人注意的主题行、令人想要继续阅读的开篇语句，以及与客户口味相符的内容。同时，它还能提醒您与客户跟进，并给出最佳的跟进方式建议。此外，PotionPitch AI还能帮助您整理销售过程的不同步骤，让您的重要销售材料井然有序。无论您想要让销售消息变得出色，还是希望保持一切井然有序，PotionPitch AI都是您一直在等待的工具，它就像是您浏览器中的一位神奇助手。

    销售 AI 个人化

  • V7:AI数据引擎，涵盖标注、工作流、数据集和人工智能

    V7是一个AI数据引擎，提供企业级训练数据的完整基础设施，涵盖标注、工作流、数据集和人工在循环中。它能够帮助用户快速高效地标注、处理和管理训练数据，提高AI模型的准确性和性能。V7支持自动化标注、视频标注、文档处理等功能，适用于各种行业和应用场景。

    AI数据引擎 标注 工作流

  • ShillBot:提高线索量的Twitter机器人，自动发布和自动回复

    ShillBot是一个强大的营销工具，适用于在Twitter上活跃的用户。它可以在一个平台上监控多个账户，并能够自动回复、提及和迅速触达数千个账户中的特定用户。

    Twitter账户 自动回复 自动提及

  • Swivl:教学助手机器人，提供视频录制和自动跟踪功能。

    Swivl Robot是一款教学助手机器人，可以通过视频录制和自动跟踪功能帮助教师进行课堂录制和教学回放。它可以自动跟踪教师的动作，并通过内置麦克风录制声音。Swivl Robot还支持远程控制和云端存储，让教师能够随时随地进行教学。

    教学助手 视频录制 教育技术

  • Dataloop:驱动AI到生产的数据引擎

    Dataloop AI是一款用于驱动AI到生产的数据引擎。它覆盖了整个数据管理周期，包括数据标注、自动化数据操作、部署生产流程和人工智能的人在环节。Dataloop AI提供了完整的数据管理解决方案，帮助用户管理、协作、分发和利用数据，并通过单一访问点进行集成管理。它还提供了自定义自动化流程，使用户能够更快地将模型部署到生产环境，并实现无限扩展的人工智能能力。Dataloop AI还提供了端到端的云端标注平台，支持多种应用和自动化工具。

    数据引擎 数据标注 自动化

  • Kili Technology:标签平台，高质量训练数据

    Kili Technology是一个标签平台，帮助企业将非结构化数据转化为高质量数据集，用于训练AI模型，实现成功的项目。该平台具有快速标注、发现和修复错误、简化数据操作等功能，并提供专家标注服务。Kili Technology支持文本、图像、视频、OCR和地理空间等多种类型的数据标注。

    数据标注 训练数据 AI

  • TableTalk:与数据库交互的更好方式

    TableTalk是一种更好的与数据库交互的方式。我们利用人工智能来更好地映射您的数据库，以一种类似与人对话的方式进行交互。我们构建了一个自然语言界面，让您可以向数据库提问并以熟悉的方式得到答案。我们目前处于测试阶段，正在寻找更多用户帮助我们打造最好的产品。准备好您的数据库，并敬请关注更多更新。

    数据库 人工智能 查询

  • Onesta.ai:完全自动化的AI销售助手

    Onesta.ai是一款完全自动化的AI销售助手，从生成潜在客户到回复邮件，Onesta.ai将繁忙的销售流程变得简单高效。它提供LinkedIn潜在客户生成和基于AI的Zoom通话分析等一站式AI销售工具。通过Onesta.ai，您可以提高客户获取效率，实现销售业绩的飞跃。

    AI销售助手 LinkedIn潜在客户生成 Zoom通话分析

  • AI Holiday Cards by designstripe:庆祝AI的全能缺陷，分享一个真正独特且稍微尴尬的节日贺卡。

    AI Holiday Cards是一个网站，可以生成独特而有趣的节日贺卡。该产品利用人工智能技术，通过设计师创建的模板和用户提供的输入，生成个性化的节日贺卡。用户可以选择不同的背景、字体、图像等元素，并添加自己的祝福语。AI Holiday Cards提供了多种节日主题和风格可供选择，让用户可以为朋友、家人或同事制作特别的节日贺卡。该产品定价灵活，用户可以根据自己的需求选择合适的套餐。AI Holiday Cards定位于个人用户和企业用户，旨在通过AI技术为用户提供创意和趣味。

    AI 贺卡 节日

  • Scout Ahead:个性化求职助手，简化申请流程，实时简历反馈

    Scout Ahead是一款个性化求职助手，帮助学生、毕业生和早期到中期职业人士优化求职流程。它提供了简化申请流程、实时简历反馈和追踪求职进度等功能。Scout Ahead帮助用户更高效地申请工作，增加面试机会，最终获得实习或职位的邀约。

    求职 简历 面试

  • NaomiMarie.ai:AI约会教练帮你解锁约会秘籍

    Naomi Marie是你完美约会的AI教练。她具备丰富的身体语言和调情知识，会话启动器，在线个人资料优化，约会礼仪，LGBTQ+关系等方面的知识，为您提供丰富的专业知识，帮助您在约会世界中航行。

    约会 身体语言 调情

  • Promptoor:创建美观的AI提示卡片

    Promptoor是一个可以在社交媒体上创建和分享美观的AI提示卡片的工具。不论您是展示ChatGPT、Claude AI或其他任何AI工具的提示，Promptoor都能以引人注目的格式轻松演示您的提示。

    AI 提示工程 社交媒体

  • Shiva:管理您的ADHD

    Shiva是一款帮助管理ADHD的应用，通过跟踪任务、分析进展、个性化提示等功能，帮助用户掌控自己的生活。该应用主要针对ADHD人群，旨在提供真正的帮助，让用户能够更好地管理自己的时间、注意力和能量，实现自己的生活目标。

    ADHD 任务管理 习惯养成

  • Tweet Trends:解锁当前趋势和对话，使您的推文保持相关和引人入胜。

    Tweet Trends是一个帮助用户使用人工智能生成与当前趋势话题相关的病毒式推文的工具。它可以帮助您轻松撰写吸引人的推文，快速发现趋势话题，并提高推文的产出效率。通过使用Tweet Trends，您可以与粉丝更好地互动，并为您的推文增加影响力。我们提供简单而实惠的定价，以及多种声音可供选择，允许编辑和发布推文。

    社交媒体 推文 趋势

  • Feedback Sync:将分散的客户反馈转化为战略性洞察

    Feedback Sync是一个基于人工智能的Slack应用，将客户反馈同步到一个地方，供整个组织共享、参考和分析。它可以帮助识别趋势，并提前预防客户流失。安装Feedback Sync可以降低客户流失率，提高利润率。平均每家公司每年流失10%的客户，而降低5%的客户流失率可以增加25%至85%的利润，具体取决于行业。

    客户反馈 人工智能 Slack应用

  • Beacons AI 2.0:网站安全服务

    Cloudflare是一项网站安全服务，用于保护网站免受在线攻击。它提供多种安全功能，包括防止恶意请求、DDoS攻击防护、Web应用防火墙等。Cloudflare还提供性能优化功能，如全球CDN加速和网页缓存。定价根据使用的功能和流量进行计费，定位于为网站提供安全性和可靠性。

    网站安全 DDoS防护 CDN加速

  • Trademarkability:商标搜索和申请一体化平台

    Trademarkability是一个商标搜索和申请一体化平台，旨在为个人和企业保护品牌和知识产权提供快速简便的解决方案。我们的团队由具有多年注册经验的商标专业人员组成，了解到对于第一次进行注册的人来说，注册可能是一个困难的过程。即使您之前已经申请过商标，使用Trademarkability也是一个快速简便的解决方案，可以简化流程。

    商标 知识产权 品牌保护

  • Pump India:Pump - 60% AWS费用最快的节省方式

    Pump是一个利用人工智能和团购来自动节省云计算费用的工具。它能帮助企业节省高达60%的AWS费用，无需工程师参与，并且完全免费。Pump还提供智能的AWS支持，帮助企业实现成本优化。

    云计算 节省费用 人工智能

  • Hehealth.ai:匿名、医生验证的男性性健康答案

    HeHealth是一个AI驱动的匿名平台，提供男性性健康问题的医生验证答案。用户通过简单的扫描即可获取关于阴茎健康的信息和建议，包括性传播疾病和癌症等问题。HeHealth由一支由医生和研究人员组成的团队提供支持和指导。

    匿名 男性健康 性健康

  • RivalFlow AI:改善现有内容，提升排名

    RivalFlowAI是一款AI驱动的工具，旨在改善现有内容以提升排名。它能分析你的页面与竞争对手的页面之间的差距，并提供改进建议。使用RivalFlowAI，你可以优化你的SEO内容，以击败竞争对手，提升排名。无需设置，简单易用。

    SEO 内容优化 排名提升

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM