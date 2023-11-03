沙特阿美CEO警告生成式人工智能的新威胁

划重点:

1. 🚨 能源行业面临新威胁:沙特阿美首席执行官警告，随着产生式人工智能等新技术的出现，能源行业变得更加脆弱。

2. 🤝 全球合作呼吁:沙特阿美CEO呼吁全球合作，建立国际标准以应对人工智能的负面影响。

3. 💼 跨行业合作必要:他指出，各方需要共同合作，以确保集体安全，并建立国际标准和最佳实践，以防范潜在威胁。

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息:沙特阿美的首席执行官阿敏·纳瑟（Amin H. Nasser）本周发出警告，称能源行业特别容易受到攻击，尤其是随着产生式人工智能等新技术的出现。在全球网络安全论坛上，他强调了这一问题，并呼吁全球合作，以应对人工智能的负面影响。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

纳瑟指出，能源行业对于那些希望造成破坏的人来说是一个吸引人的目标。他表示，任何对能源稳定供应的大规模干扰都将立即对全球产生重大影响。他还提到，新技术如产生式人工智能已经成为许多行业的游戏规则改变者，但在完全部署之前，必须评估它们可能构成的新威胁，以及需要解决的漏洞。

沙特阿美在遭受Shamoon 病毒攻击11年后，纳瑟强调，需要在各方之间建立全球义务，以确保集体保护，并建立国际标准和最佳实践，因为抵御潜在威胁不能仅仅成为一个单一机构或部门的责任。他表示:“我们的集体安全需要各方在地区和全球范围内密切合作。”

这一警告强调了产生式人工智能和其他新技术对于各行业安全的潜在威胁，同时强调了全球合作和国际标准的必要性，以保障全球能源供应的稳定性。这也提醒我们，随着技术的不断发展，保护关键基础设施和数据的重要性愈发凸显。

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